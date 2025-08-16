На чем приготовить удачное тесто для запеченных пирожков: получатся пышными и золотистыми

Для домашних запеченных пирожков очень важно приготовить правильное тесто. Если использовать правильную основу, изделия получатся очень нежными и воздушными. На этот случай отлично подойдет кефир.

Идея приготовления идеального теста для пирожков на кефире опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

  • кефир – 200 г
  • вода – 150 г
  • дрожжи (свежие) – 20 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 60 г.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сливочное масло – 50 г
  • масло – 30 г
  • мука – 600 г
  • желток для смазки
  • тушеная капуста
  • кунжут

Способ приготовления:

1. В теплый кефир влить воду.

2. Добавить дрожжи, сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, масло.

3. Частями добавить муку и соль.

4. Вымешать тесто около 5 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

5. Накрыть емкость с тестом полотенцем, оставить в теплом месте пока тесто не увеличится в объеме в 1,5-2 раза.

6. Сформировать булочки (по 75-80 г теста). Начинку можно выбрать любую.

7. Дать подойти под полотенцем 10 минут.

8. Смазать желтком, присыпать кунжутом.

9. Выпекать булочки в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.

