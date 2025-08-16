На чем приготовить удачное тесто для запеченных пирожков: получатся пышными и золотистыми
Для домашних запеченных пирожков очень важно приготовить правильное тесто. Если использовать правильную основу, изделия получатся очень нежными и воздушными. На этот случай отлично подойдет кефир.
Идея приготовления идеального теста для пирожков на кефире опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 200 г
- вода – 150 г
- дрожжи (свежие) – 20 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 60 г.
- соль – 0,5 ч.л.
- сливочное масло – 50 г
- масло – 30 г
- мука – 600 г
- желток для смазки
- тушеная капуста
- кунжут
Способ приготовления:
1. В теплый кефир влить воду.
2. Добавить дрожжи, сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, масло.
3. Частями добавить муку и соль.
4. Вымешать тесто около 5 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
5. Накрыть емкость с тестом полотенцем, оставить в теплом месте пока тесто не увеличится в объеме в 1,5-2 раза.
6. Сформировать булочки (по 75-80 г теста). Начинку можно выбрать любую.
7. Дать подойти под полотенцем 10 минут.
8. Смазать желтком, присыпать кунжутом.
9. Выпекать булочки в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.
