На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно
Печеночный торт – любимое праздничное блюдо во многих семьях. Но далеко не всегда удается достичь в приготовлении идеального результата. Очень важно правильно обработать мясо, чтобы блины не горчили и имели хороший вкус.
Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Кулинар поделилась идеальной технологией.
Ингредиенты для блинов:
- куриная печень – 400 г.
- молоко – 200 г.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль – щепотка
- растительное масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 200 г.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- майонез – 200 г.
- соль, перец
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. В миске соединить печень, молоко, яйца, муку, соль и молоко.
2. Взбить погружным блендером до однородности.
3. Добавить ложку масла и еще раз перемешать.
4. Жарить блины на сухой сковороде с обеих сторон до румяности.
5. Тем временем обжарить на сливочном масле грибы, добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, посолить, поперчить.
6. Готовить до мягкости.
7. Переложить в тарелку, смешать с натертым плавленым сыром и заправить майонезом.
8. Каждый блинчик смазать начинкой и накрыть следующим.
9. Последний блинчик смазать только майонезом и украсить по вкусу.
10. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
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