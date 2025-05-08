На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
489
На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

Печеночный торт – любимое праздничное блюдо во многих семьях. Но далеко не всегда удается достичь в приготовлении идеального результата. Очень важно правильно обработать мясо, чтобы блины не горчили и имели хороший вкус.

Видео дня

Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Кулинар поделилась идеальной технологией.

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

Ингредиенты для блинов:

  • куриная печень – 400 г.
  • молоко – 200 г.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль – щепотка
  • растительное масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 200 г.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • майонез – 200 г.
  • соль, перец
  • сливочное масло

Способ приготовления:

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

1. В миске соединить печень, молоко, яйца, муку, соль и молоко.

2. Взбить погружным блендером до однородности.

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

3. Добавить ложку масла и еще раз перемешать.

4. Жарить блины на сухой сковороде с обеих сторон до румяности.

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

5. Тем временем обжарить на сливочном масле грибы, добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, посолить, поперчить.

6. Готовить до мягкости.

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

7. Переложить в тарелку, смешать с натертым плавленым сыром и заправить майонезом.

8. Каждый блинчик смазать начинкой и накрыть следующим.

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

9. Последний блинчик смазать только майонезом и украсить по вкусу.

10. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

На каждый день и для праздничного стола: как правильно готовить печеночный торт, чтобы получилось вкусно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты