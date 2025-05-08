Печеночный торт – любимое праздничное блюдо во многих семьях. Но далеко не всегда удается достичь в приготовлении идеального результата. Очень важно правильно обработать мясо, чтобы блины не горчили и имели хороший вкус.

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Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Кулинар поделилась идеальной технологией.

Ингредиенты для блинов:

куриная печень – 400 г.

молоко – 200 г.

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – щепотка

растительное масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 200 г.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

майонез – 200 г.

соль, перец

сливочное масло

Способ приготовления:

1. В миске соединить печень, молоко, яйца, муку, соль и молоко.

2. Взбить погружным блендером до однородности.

3. Добавить ложку масла и еще раз перемешать.

4. Жарить блины на сухой сковороде с обеих сторон до румяности.

5. Тем временем обжарить на сливочном масле грибы, добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, посолить, поперчить.

6. Готовить до мягкости.

7. Переложить в тарелку, смешать с натертым плавленым сыром и заправить майонезом.

8. Каждый блинчик смазать начинкой и накрыть следующим.

9. Последний блинчик смазать только майонезом и украсить по вкусу.

10. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

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