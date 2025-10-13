На вкус как брауни: шоколадно-творожный пирог к чаю за 20 минут
Домашний пирог – лучший десерт, который точно будет безопасным. Готовить их можно из любого теста, а также просто из лаваша, слоеного теста и теста фило, творога. Начинка для пирогов может быть любой – ягоды, шоколад, фрукты, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога с крем-сыром.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт
- сахар 70 г
- ванильный сахар 5 г
- растительное масло 60 г
- мука 80 г
- какао 1,5 ст.л
- разрыхлитель 1 ч.л
Начинка:
- творог 350 г
- сахар 70 г
- ванильный сахар 5 г
- яйцо 1 шт
- кукурузный крахмал 2 ст.л
- крем-сыр 1 пачка
Способ приготовления:
1. Тесто: яйца вбить в миску, добавить сахар, ванильный сахар и взбить миксером до образования светлой пышной массы (взбивать как на бисквит). Соединить муку, какао, разрыхлитель. Просеять сухие ингредиенты к яйцам и перемешать.
2. Вылейте тесто в форму застеленную силиконизированным пергаментом или просто смазанную маслом форму.
3. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйцо и крахмал, перебейте все блендером. Выложите творожную массу на шоколадную, разровняйте (ничего страшного, что тесто соединится). Запекайте в разогретой до 180С духовке 35-40 минут, готовность можно проверить шпажкой.
Немного остудите и смажьте теплый пирог крем-сыром. Сверху можно украсить миндальными лепестками!
