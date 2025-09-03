Маринованные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с зеленью, специями, горчицей, чесноком, луком. Главное при приготовлении – сделать хороший маринад.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров на зиму, с луком и зеленью.

Ингредиенты:

В каждую 3-х л банку:

2 зонтика укропа

2 кольца лука

2-3 зубчика чеснока

несколько веточек петрушки

2 лавровых листочка

17 горошин перца

4 душистого перца

На 1 л маринада:

вода

соль 50 г

сахар 50 г

уксус 9% 50 мл

Способ приготовления:

1. На дно банок выложите зелень, кольца лука, перец душистый и сверху помидоры.

2. Маринад: смешайте все, доведите до кипения, выключите и влейте уксус.

3. Залейте маринадом помидоры и законсервируйте.

