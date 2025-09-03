Видео дня
На вкус как мед: необычные маринованные помидоры на зиму
Маринованные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с зеленью, специями, горчицей, чесноком, луком. Главное при приготовлении – сделать хороший маринад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров на зиму, с луком и зеленью.
Ингредиенты:
В каждую 3-х л банку:
- 2 зонтика укропа
- 2 кольца лука
- 2-3 зубчика чеснока
- несколько веточек петрушки
- 2 лавровых листочка
- 17 горошин перца
- 4 душистого перца
На 1 л маринада:
- вода
- соль 50 г
- сахар 50 г
- уксус 9% 50 мл
Способ приготовления:
1. На дно банок выложите зелень, кольца лука, перец душистый и сверху помидоры.
2. Маринад: смешайте все, доведите до кипения, выключите и влейте уксус.
3. Залейте маринадом помидоры и законсервируйте.
