Маринованные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с зеленью, специями, горчицей, чесноком, луком. Главное при приготовлении – сделать хороший маринад.

Маринованные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров на зиму, с луком и зеленью.

Ингредиенты:

В каждую 3-х л банку:

  • 2 зонтика укропа
  • 2 кольца лука
  • 2-3 зубчика чеснока
  • несколько веточек петрушки
  • 2 лавровых листочка
  • 17 горошин перца
  • 4 душистого перца

На 1 л маринада:

  • вода
  • соль 50 г
  • сахар 50 г
  • уксус 9% 50 мл

Способ приготовления:

1. На дно банок выложите зелень, кольца лука, перец душистый и сверху помидоры.

Огурцы с зеленью

2. Маринад: смешайте все, доведите до кипения, выключите и влейте уксус. 

Маринад для помидоров

3. Залейте маринадом помидоры и законсервируйте.

Готовые помидоры

