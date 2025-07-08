Баклажаны – универсальные овощи, которые можно тушить, жарить, мариновать, консервировать, а также делать вкусные закуски. Стоит отметить, что они идеально сочетаются сов семи овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с прошутто и сыром.

Ингредиенты:

1 баклажан

120 г прошутто

100 г сыра твердого или моцарелла, сулугуни

панировочные сухари

специи

яйца

сыр

масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кольцами, посолите, поперчите и обжарьте на гриле.

2. После обмокните в яичный кляр, далее в панировочные сухари.

3. Сверху положите прошутто, посыпьте сыром и сверните пополам.

4. Запекайте в духовке до готовности!

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