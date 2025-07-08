На вкус, как мясо: сочная закуска из баклажанов гриль и сыра

Ирина Мельниченко
Кулинария
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Рецепт баклажанов

Баклажаны – универсальные овощи, которые можно тушить, жарить, мариновать, консервировать, а также делать вкусные закуски. Стоит отметить, что они идеально сочетаются сов семи овощами.

Закуска из баклажаном

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с прошутто и сыром.

Как вкусно приготовить баклажаны

Ингредиенты: 

  • 1 баклажан
  • 120 г прошутто
  • 100 г сыра твердого или моцарелла, сулугуни
  • панировочные сухари
  • специи
  • яйца
  • сыр
  • масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кольцами, посолите, поперчите и обжарьте на гриле.

Баклажаны гриль

2. После обмокните в яичный кляр, далее в панировочные сухари.

Кляр для баклажана

3. Сверху положите прошутто, посыпьте сыром и сверните пополам.

Приготовление блюда

4. Запекайте в духовке до готовности!

Готовая закуска

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