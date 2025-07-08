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На вкус, как мясо: сочная закуска из баклажанов гриль и сыра
Баклажаны – универсальные овощи, которые можно тушить, жарить, мариновать, консервировать, а также делать вкусные закуски. Стоит отметить, что они идеально сочетаются сов семи овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с прошутто и сыром.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 120 г прошутто
- 100 г сыра твердого или моцарелла, сулугуни
- панировочные сухари
- специи
- яйца
- сыр
- масло
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте кольцами, посолите, поперчите и обжарьте на гриле.
2. После обмокните в яичный кляр, далее в панировочные сухари.
3. Сверху положите прошутто, посыпьте сыром и сверните пополам.
4. Запекайте в духовке до готовности!
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