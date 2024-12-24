Кутья – это основное блюдо на рождественском столе, имеющее глубокое символическое значение, воплощая пожелания согласия, изобилия и мира. Блюдо готовится из пшеницы, меда, мака и орехов. Каждая составляющая кутьи также имеет собственное символическое значение.

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Так, например, пшеница считается символом возрождения и плодородия. Ее сначала отваривают, после чего добавляют запаренный и перетертый мак, мед и орехи. Как правильно варить пшеницу и нужно ли ее замачивать перед приготовлением, рассказывает FoodOboz.

Какую пшеницу выбрать для кутьи?

Можно использовать как шлифованную, так и нешлифованную пшеницу. Первая готовится гораздо быстрее и требует меньшего количества воды. Нешлифованная пшеница продается на рынках и считается живой, так как может прорасти.

Нешлифованную пшеницу перед приготовлением обязательно следует замачивать в воде минимум примерно на 6 часов. В то же время шлифованная пшеница, продаваемая в супермаркетах, совсем не нуждается в предварительном замачивании.

Как варить пшеницу?

Пшеницу следует варить на умеренном огне, заливая большим количеством воды и часто помешивая. Если воды окажется мало – ее нужно добавить и продолжать варить, пока зерна не станут мягкими. После того, как пшеница сварилась, кастрюлю следует завернуть в теплое полотенце и оставить попреть до охлаждения.

Перед началом варки пшеницы следует тщательно промыть в холодной воде. Это избавит будущую кутью от лишнего мусора, который поглотился в крупе и клейковине, содержащейся в самой пшенице. Благодаря этому действию каждое зернышко будет отделяться от другого и пшеница получится рассыпчатой.

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