"Наполеон" – один из самых вкусных и простых в приготовлении домашних десертов – торт "Наполеон". Готовить его можно как из теста, так и просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего "Наполеона", который готовится элементарно.

Ингредиенты:

сливочное масло 200-210 г

мука 350 г.

яйцо 1шт.+0.5шт. 1/2, 2 яйца, в зависимости от размера, в общем нужно 80 г. яйца

холодная вода 60 г

уксус яблочный 8 г

соль 5 г

нужно мука для раскручивания лепешек на столе

Способ приготовления:

1. Просейте пшеничную муку, натрите туда холодное сливочное масло и руками перетрите масло с мукой в крошку, долго это делать не нужно сразу переходим к приготовлению жидкой части.

2. В миске смешайте яйца 80 г, холодную воду, уксус яблочный, соль и все перемешайте и примерно в 3 этапа добавляйте эту жидкую смесь к муке с маслом и замешивайте эластичное тесто, его вымешивать долго не нужно, нужно все взбить в комок.

3. Готовое тесто разделите примерно на 10 частей, выложите их на тарелку и замотайте пищевой пленкой, отправьте в холодильник постоять остыть примерно на 4-5 часов.

4. Затем каждый кусочек обваляйте в муке и руками разомните кусочек, затем раскатайте тоненько тесто, выложите коржи на силиконовый коврик который можно в духовку ставить и выпекайте при 170-180 С. но нужно следить чтобы коржи равномерно пропекались и сверху и снизу.

5. Затем из каждого готового коржа вырежьте круг в диаметре 18 сантиметров, каждый корж перемазывайте кремом, бока и верх присыпьте крошкой и поставьте в холодильник.

