Настоящая одесская икра из баклажанов: как приготовить в домашних условиях
Именно сейчас время готовить самую вкусную одесскую икру из баклажанов. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу или обычному перекусу. В составе много сезонных овощей, которые после запекания сохраняют всю свою пользу и питательность.
Идея приготовления одесской икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena kruschuk в Instagram.
Ингредиенты:
- запеченный перец – 600 г
- запеченные баклажаны – 600 г
- красный лук – 1 шт. (средний)
- розовые помидоры – 3 шт.
- петрушка/ кинза
- перец
- соль
- масло оливковое или любое другое любимое
Способ приготовления:
1. Баклажаны и перец выложить на противень.
2. Запекать 40-55 минут при температуре 230-240 градусов с режимом конвекция. Овощи должны быть мягкими.
3. Горячие перцы выложить в миску и накрыть крышкой или пленкой.
4. Слить выделившийся сок, очистить от шкурок.
5. Сделать надрез в помидорах, обдать кипятком и снять кожицу.
6. Порезать помидоры.
7. Порезать лук. По желанию можно поджарить на масле до состояния аль денте, можно добавить сыра.
8. Заправить маслом, петрушкой или кинзой, чесноком, перцем и солью
9. Намазать на поджаренный черный или белый хлеб.
