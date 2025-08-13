Именно сейчас время готовить самую вкусную одесскую икру из баклажанов. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу или обычному перекусу. В составе много сезонных овощей, которые после запекания сохраняют всю свою пользу и питательность.

Идея приготовления одесской икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena kruschuk в Instagram.

Ингредиенты:

запеченный перец – 600 г

запеченные баклажаны – 600 г

красный лук – 1 шт. (средний)

розовые помидоры – 3 шт.

петрушка/ кинза

перец

соль

масло оливковое или любое другое любимое

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перец выложить на противень.

2. Запекать 40-55 минут при температуре 230-240 градусов с режимом конвекция. Овощи должны быть мягкими.

3. Горячие перцы выложить в миску и накрыть крышкой или пленкой.

4. Слить выделившийся сок, очистить от шкурок.

5. Сделать надрез в помидорах, обдать кипятком и снять кожицу.

6. Порезать помидоры.

7. Порезать лук. По желанию можно поджарить на масле до состояния аль денте, можно добавить сыра.

8. Заправить маслом, петрушкой или кинзой, чесноком, перцем и солью

9. Намазать на поджаренный черный или белый хлеб.

