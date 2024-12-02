Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

Запеченные вареники – это традиционное украинское основное блюдо. Наши предки готовии их в печи. Большинству из нас это блюдо хорошо знакомо с детства, ведь бабушки всегда пытались порадовать внуков своими лучшими блюдами.

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Как приготовить настоящие запеченные вареники, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Их с легкостью можно приготовить дома в обычной духовке, и наслаждаться старинным блюдом всей семьей.

Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

Ингредиенты для теста

  • Кислое молоко или кефир – 500 мл
  • Сода – 1,5 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 700 гр

Ингредиенты для начинки

  • Творог – 500 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль – щепотка

Ингредиенты для заливки

  • Сметана – 200 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль
  • Сахар
  • Ваниль
  • Цедра

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости и замешиваем тесто.

Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

2. Накрываем полотенцем и оставляем на 20-30 минут.

3. Готовим начинку. Творог перетираем через сито или используем мясорубку.

4. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.

5. Готовим заливку. Смешиваем все ингредиенты до однородности.

Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

6. Формируем вареники большого размера и отвариваем их на сковороде, дно которой застелено марлей. Вливаем половину емкости кипящей водой, вареники варим в течение 5 минут под крышкой. Доливать кипяток с каждой порцией вареников.

Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

7. Вареники выкладываем в емкость для запекания, перемешивая маслом каждый слой. Нужно рассчитывать на объем вдвое больше объема вареников, потому что в духовке они подрастут.

Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

8. Заливаем вареники заливкой и отправляем выпекаться в течение 40 минут при 180 градусах.

Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому

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