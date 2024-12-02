Настоящие украинские запеченные вареники: как приготовить старинное блюдо на дому
Запеченные вареники – это традиционное украинское основное блюдо. Наши предки готовии их в печи. Большинству из нас это блюдо хорошо знакомо с детства, ведь бабушки всегда пытались порадовать внуков своими лучшими блюдами.
Как приготовить настоящие запеченные вареники, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Их с легкостью можно приготовить дома в обычной духовке, и наслаждаться старинным блюдом всей семьей.
Ингредиенты для теста
- Кислое молоко или кефир – 500 мл
- Сода – 1,5 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Мука – 700 гр
Ингредиенты для начинки
- Творог – 500 гр
- Сахар – 50 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
Ингредиенты для заливки
- Сметана – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Сахар
- Ваниль
- Цедра
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости и замешиваем тесто.
2. Накрываем полотенцем и оставляем на 20-30 минут.
3. Готовим начинку. Творог перетираем через сито или используем мясорубку.
4. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
5. Готовим заливку. Смешиваем все ингредиенты до однородности.
6. Формируем вареники большого размера и отвариваем их на сковороде, дно которой застелено марлей. Вливаем половину емкости кипящей водой, вареники варим в течение 5 минут под крышкой. Доливать кипяток с каждой порцией вареников.
7. Вареники выкладываем в емкость для запекания, перемешивая маслом каждый слой. Нужно рассчитывать на объем вдвое больше объема вареников, потому что в духовке они подрастут.
8. Заливаем вареники заливкой и отправляем выпекаться в течение 40 минут при 180 градусах.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты вареников: