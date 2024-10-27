Настоящие японские моти: как приготовить вкусный десерт дома
Моти – традиционный японский десерт, ранее считавшийся ижей аристократов, а теперь доступный каждому. Моти можно приобрести в супермаркете и почти в каждом кафе. А еще его достаточно легко приготовить дома, добавив именно ту начинку, которую душа желает.
Как правильно это сделать, в Facebook рассказала Валентина Устияна. Процесс приготовления очень интересный и яркий, поэтому к нему смело можно привлекать детей.
Ингредиенты
- Рисовая мука – 110 гр
- Сахарная пудра – 30 гр
- Рафинированное масло – 20 гр
- Холодная вода – 180 мл
- Краситель
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр– 200 гр
- Сгущенка – 60 гр
Способ приготовления теста
1. Смешиваем все ингредиенты до однородности.
2. На сильно разогретую сковороду выливаем тесто и быстро завариваем его с помощью лопатки.
3. Тесто считается готовым тогда, когда вы спокойно можете положить лопаткой одну его часть на другую.
4. Готовое тесто выкладываем на присыпанную крахмалом поверхность и даем остыть.
Способ приготовления крема
1.Крем сыр совмещаем со сгущенкой и взбиваем миксером.
2. Отправляем в холодильник для стабилизации
Формирование моти
1. Отрезаем кусок теста и раскатываем.
2. Внутрь выкладываем начинку, не сожалея.
3. Преодолеваем несколько ягод малины.
4. Закрываем края, формируя шарик.
5. Обваливаем пирожное в крахмале и отправляем в холодильник на 1 час.
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