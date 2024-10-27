Моти – традиционный японский десерт, ранее считавшийся ижей аристократов, а теперь доступный каждому. Моти можно приобрести в супермаркете и почти в каждом кафе. А еще его достаточно легко приготовить дома, добавив именно ту начинку, которую душа желает.

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Как правильно это сделать, в Facebook рассказала Валентина Устияна. Процесс приготовления очень интересный и яркий, поэтому к нему смело можно привлекать детей.

Ингредиенты

Рисовая мука – 110 гр

Сахарная пудра – 30 гр

Рафинированное масло – 20 гр

Холодная вода – 180 мл

Краситель

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр– 200 гр

Сгущенка – 60 гр

Способ приготовления теста

1. Смешиваем все ингредиенты до однородности.

2. На сильно разогретую сковороду выливаем тесто и быстро завариваем его с помощью лопатки.

3. Тесто считается готовым тогда, когда вы спокойно можете положить лопаткой одну его часть на другую.

4. Готовое тесто выкладываем на присыпанную крахмалом поверхность и даем остыть.

Способ приготовления крема

1.Крем сыр совмещаем со сгущенкой и взбиваем миксером.

2. Отправляем в холодильник для стабилизации

Формирование моти

1. Отрезаем кусок теста и раскатываем.

2. Внутрь выкладываем начинку, не сожалея.

3. Преодолеваем несколько ягод малины.

4. Закрываем края, формируя шарик.

5. Обваливаем пирожное в крахмале и отправляем в холодильник на 1 час.

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