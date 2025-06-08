Настоящий хит этого лета: как приготовить освежающий сорбет из любимых ягод
Очень вкусный и освежающий летний сорбет можно приготовить из любимых ягод. Такой десерт помогает бороться с жарой и совсем не отягощает желудок. Для лета именно то, что нужно.
Идея приготовления освежающего ягодного сорбета опубликована на странице фудблогера Ирины с ником fairynatales в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- замороженные ягоды – 900 г (можно разные или какой-то один вид)
- мед – 60 г
- белый сахар – 100 г
- лимонный сок – 2 ст.л.
- жирный натуральный йогурт – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Замороженные ягоды, мед, йогурт, лимонный сок и сахар положить в чашу блендера/кухонного комбайна и взбить на высокой скорости до однородной, кремовой консистенции.
2. Чем дольше взбиваете, тем нежнее текстура.
3. Переложить массу в форму или сосуд, подходящий для замораживания.
4. Замораживать минимум на 3 часа.
5. За 20 минут до подачи достать сорбет из морозилки, дайте ему "прийти в себя", чтобы вкус был максимально выразительным, а текстура мягкой.
6. Подавать со свежими ягодами сверху, щепоткой лимонной цедры или небольшим количеством меда.
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