Очень вкусный и освежающий летний сорбет можно приготовить из любимых ягод. Такой десерт помогает бороться с жарой и совсем не отягощает желудок. Для лета именно то, что нужно.

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Идея приготовления освежающего ягодного сорбета опубликована на странице фудблогера Ирины с ником fairynatales в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

замороженные ягоды – 900 г (можно разные или какой-то один вид)

мед – 60 г

белый сахар – 100 г

лимонный сок – 2 ст.л.

жирный натуральный йогурт – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Замороженные ягоды, мед, йогурт, лимонный сок и сахар положить в чашу блендера/кухонного комбайна и взбить на высокой скорости до однородной, кремовой консистенции.

2. Чем дольше взбиваете, тем нежнее текстура.

3. Переложить массу в форму или сосуд, подходящий для замораживания.

4. Замораживать минимум на 3 часа.

5. За 20 минут до подачи достать сорбет из морозилки, дайте ему "прийти в себя", чтобы вкус был максимально выразительным, а текстура мягкой.

6. Подавать со свежими ягодами сверху, щепоткой лимонной цедры или небольшим количеством меда.

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