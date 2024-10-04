Самая вкусная закуска из сельди – однозначно форшмак. Готовить его можно с маслом, яблоком и вареными яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с яблоком и сливочным маслом.

Ингредиенты:

селедка 1 шт.

яйца 3 шт.

лук 1 шт.

яблоко 1 шт.

сливочное масло 60 г

соль, перец

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Сельдь отделите от косточек и порубите ножом.

2. Лук мелко порежьте и добавьте в сельдь.

3. Натрите яблоко и отварные яйца. Добавьте мягкое сливочное масло (но не растопленное) и полейте лимонным соком, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

Готовую закуску можно есть сразу!

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