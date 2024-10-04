Настоящий одесский форшмак: как приготовить вкусную и полезную закуску

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт форшмака

Самая вкусная закуска из сельди – однозначно форшмак. Готовить его можно с маслом, яблоком и вареными яйцами.

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Вкусный форшмак

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с яблоком и сливочным маслом.

Рецепт форшмака

Ингредиенты:

  • селедка 1 шт.
  • яйца 3 шт.
  • лук 1 шт.
  • яблоко 1 шт.
  • сливочное масло 60 г
  • соль, перец
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Сельдь отделите от косточек и порубите ножом.

Сельдь для блюда

2. Лук мелко порежьте и добавьте в сельдь.

Основа для форшмака

3. Натрите яблоко и отварные яйца. Добавьте мягкое сливочное масло (но не растопленное) и полейте лимонным соком, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

Приготовление форшмака

Готовую закуску можно есть сразу!

Готовый форшмак

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