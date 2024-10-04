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Настоящий одесский форшмак: как приготовить вкусную и полезную закуску
Самая вкусная закуска из сельди – однозначно форшмак. Готовить его можно с маслом, яблоком и вареными яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с яблоком и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- селедка 1 шт.
- яйца 3 шт.
- лук 1 шт.
- яблоко 1 шт.
- сливочное масло 60 г
- соль, перец
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Сельдь отделите от косточек и порубите ножом.
2. Лук мелко порежьте и добавьте в сельдь.
3. Натрите яблоко и отварные яйца. Добавьте мягкое сливочное масло (но не растопленное) и полейте лимонным соком, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
Готовую закуску можно есть сразу!
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