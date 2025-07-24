Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой
Орешки со сгущенкой – культовый десерт, о котором знает не одно поколение. Для того, чтобы его сделать, вам понадобится специальная орешница – в ней очень удобно выпекать половинки. Такой прибор точно найдется у мам и бабушек.
Идея приготовления домашних орешков со сгущенным молоком опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 80 г
- растопленное сливочное масло – 150 г
- мука – 450 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- вареное сгущенное молоко
- орехи
Способ приготовления:
1. Яйца взбить до пышности, добавить сливочное масло.
2. Просеять муку и разрыхлитель.
3. Замешать эластичное тесто.
4. Отложить его в холодильник на час.
5. Для начинки к вареной сгущенке добавить измельченные орешки.
6. Все хорошо перемешать. Для удобства можно выложить в кондитерский мешок.
7. Из теста сформировать маленькие шарики (3-5 грамм).
8. Выложить в орешницу – через несколько минут половинки уже готовы.
9. С помощью маленького сита подровнять края и заполнить орешки кремом, соединить половинки и наслаждаться.
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