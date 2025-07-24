Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

Орешки со сгущенкой – культовый десерт, о котором знает не одно поколение. Для того, чтобы его сделать, вам понадобится специальная орешница – в ней очень удобно выпекать половинки. Такой прибор точно найдется у мам и бабушек.

Идея приготовления домашних орешков со сгущенным молоком опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 80 г
  • растопленное сливочное масло – 150 г
  • мука – 450 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • вареное сгущенное молоко
  • орехи

Способ приготовления:

Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

1. Яйца взбить до пышности, добавить сливочное масло.

2. Просеять муку и разрыхлитель.

Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

3. Замешать эластичное тесто.

4. Отложить его в холодильник на час.

Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

5. Для начинки к вареной сгущенке добавить измельченные орешки.

6. Все хорошо перемешать. Для удобства можно выложить в кондитерский мешок.

Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

7. Из теста сформировать маленькие шарики (3-5 грамм).

8. Выложить в орешницу – через несколько минут половинки уже готовы.

Настоящий вкус детства: как приготовить домашние орешки со сгущенкой

9. С помощью маленького сита подровнять края и заполнить орешки кремом, соединить половинки и наслаждаться.

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