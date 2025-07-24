Орешки со сгущенкой – культовый десерт, о котором знает не одно поколение. Для того, чтобы его сделать, вам понадобится специальная орешница – в ней очень удобно выпекать половинки. Такой прибор точно найдется у мам и бабушек.

Идея приготовления домашних орешков со сгущенным молоком опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 80 г

растопленное сливочное масло – 150 г

мука – 450 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

вареное сгущенное молоко

орехи

Способ приготовления:

1. Яйца взбить до пышности, добавить сливочное масло.

2. Просеять муку и разрыхлитель.

3. Замешать эластичное тесто.

4. Отложить его в холодильник на час.

5. Для начинки к вареной сгущенке добавить измельченные орешки.

6. Все хорошо перемешать. Для удобства можно выложить в кондитерский мешок.

7. Из теста сформировать маленькие шарики (3-5 грамм).

8. Выложить в орешницу – через несколько минут половинки уже готовы.

9. С помощью маленького сита подровнять края и заполнить орешки кремом, соединить половинки и наслаждаться.

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