Тирамису – один из тех десертов, который всегда ассоциируется с теплом дома и приятными воспоминаниями детства. Его нежная текстура, насыщенный аромат кофе и сливочный крем делают каждый кусочек по-настоящему особенным. Этот вариант тирамису с черносливом и грецкими орехами имеет особый характер – сладость и мягкость сочетаются с легкой ореховой ноткой и фруктовым послевкусием. Готовится десерт просто, без выпечки, а результат всегда впечатляет.

Идея приготовления тирамису с орехами и черносливом опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 1 пачка (примерно 200 г или 25 шт.)

сыр маскарпоне – 250 г

сливки 33% жирности – 250 мл.

сахарная пудра – 150 г

чернослив – 300-400 г

грецкие орехи – 150 г

кофе крепкий, охлажденный – 400 мл.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте сливки до густой кремовой консистенции.

2. Добавьте маскарпоне и сахарную пудру (около 100 г), еще раз взбейте, чтобы образовался нежный однородный крем.

3. Грецкие орехи немного поджарьте на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат, а затем измельчите ножом или скалкой.

4. Чернослив нарежьте небольшими кусочками.

5. Далее соберите десерт. Погружайте каждое печенье савоярди в кофе на несколько секунд и выкладывайте первый слой в форму.

6. Поверх распределите часть сливочного крема, затем равномерно рассыпьте смесь чернослива и орехов.

7. Повторите слои: печенье, крем, чернослив с орехами.

8. Верхний слой сделайте из крема, слегка вдавив в него кусочки сухофруктов и орехов.

9. Поставьте десерт в холод

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: