Настоящий вкус детства: как приготовить тирамису с орехами и черносливом
Тирамису – один из тех десертов, который всегда ассоциируется с теплом дома и приятными воспоминаниями детства. Его нежная текстура, насыщенный аромат кофе и сливочный крем делают каждый кусочек по-настоящему особенным. Этот вариант тирамису с черносливом и грецкими орехами имеет особый характер – сладость и мягкость сочетаются с легкой ореховой ноткой и фруктовым послевкусием. Готовится десерт просто, без выпечки, а результат всегда впечатляет.
Идея приготовления тирамису с орехами и черносливом опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 1 пачка (примерно 200 г или 25 шт.)
- сыр маскарпоне – 250 г
- сливки 33% жирности – 250 мл.
- сахарная пудра – 150 г
- чернослив – 300-400 г
- грецкие орехи – 150 г
- кофе крепкий, охлажденный – 400 мл.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте сливки до густой кремовой консистенции.
2. Добавьте маскарпоне и сахарную пудру (около 100 г), еще раз взбейте, чтобы образовался нежный однородный крем.
3. Грецкие орехи немного поджарьте на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат, а затем измельчите ножом или скалкой.
4. Чернослив нарежьте небольшими кусочками.
5. Далее соберите десерт. Погружайте каждое печенье савоярди в кофе на несколько секунд и выкладывайте первый слой в форму.
6. Поверх распределите часть сливочного крема, затем равномерно рассыпьте смесь чернослива и орехов.
7. Повторите слои: печенье, крем, чернослив с орехами.
8. Верхний слой сделайте из крема, слегка вдавив в него кусочки сухофруктов и орехов.
9. Поставьте десерт в холод
