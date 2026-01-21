Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
90
Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

Домашний красный борщ остается одним из самых популярных блюд для ужина – сытный, ароматный и понятный в приготовлении. Чтобы борщ получился насыщенным по вкусу и цвету, важно придерживаться простых шагов: правильно сварить бульон, отдельно подготовить зажарку и добавить овощи в нужной последовательности. Такой подход не требует сложных техник и подходит для ежедневного меню.

Идея приготовления наваристого красного борща на ужин опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

Ингредиенты:

  • свекла – 500 г (очищенная)
  • мясо – 600 г (свинина, говядина или курица)
  • картофель – 500 г (очищенный, нарезанный)
  • белокочанная капуста – 100 г (нашинкованная)
  • перетертые помидоры – 220 г или томатная паста – около 2 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2–3 зубчика
  • фасоль – 150 г (вареная или консервированная)
  • сахар – 1 ст.л.
  • лимонный сок или уксус – 1 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу
  • сметана – для подачи
  • зелень – по желанию.

Способ приготовления:

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

1. Мясо положить в холодную воду и довести до кипения.

2. После закипания снять пенку, уменьшить огонь и варить до готовности.

3. Свинина или говядина требует около часа, курятине достаточно 20-25 минут. При необходимости в процессе варки можно доливать кипяченую воду.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

4. Параллельно приготовить зажарку.

5. На сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавить тертую морковь и свеклу.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

6. Овощи жарить несколько минут, после этого ввести перетертые помидоры или томатную пасту, сахар и лимонный сок.

7. Зажарку тушить на среднем огне до мягкости свеклы, регулярно помешивая.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

8. Когда мясо в бульоне почти готово, добавить картофель, посолить и поперчить. Если нужно – долить горячую воду. После того как картофель станет мягким, положить нашинкованную капусту и варить еще около 10 минут.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

9. В готовую зажарку добавить измельченный чеснок, перемешать и прогреть 2-3 минуты. Затем ее переложить в кастрюлю с борщом, добавить фасоль и зелень.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

10. Блюдо довести до легкого кипения и варить еще 10 минут, после чего снять с огня.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

11. Подавать красный борщ горячим, со сметаной. После непродолжительного настаивания вкус становится еще более насыщенным, что делает это блюдо удачным выбором для семейного ужина.

Наваристый красный борщ на ужин: делимся самым простым пошаговым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты