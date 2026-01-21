Домашний красный борщ остается одним из самых популярных блюд для ужина – сытный, ароматный и понятный в приготовлении. Чтобы борщ получился насыщенным по вкусу и цвету, важно придерживаться простых шагов: правильно сварить бульон, отдельно подготовить зажарку и добавить овощи в нужной последовательности. Такой подход не требует сложных техник и подходит для ежедневного меню.

Идея приготовления наваристого красного борща на ужин опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 500 г (очищенная)

мясо – 600 г (свинина, говядина или курица)

картофель – 500 г (очищенный, нарезанный)

белокочанная капуста – 100 г (нашинкованная)

перетертые помидоры – 220 г или томатная паста – около 2 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2–3 зубчика

фасоль – 150 г (вареная или консервированная)

сахар – 1 ст.л.

лимонный сок или уксус – 1 ст.л.

соль и перец – по вкусу

сметана – для подачи

зелень – по желанию.

Способ приготовления:

1. Мясо положить в холодную воду и довести до кипения.

2. После закипания снять пенку, уменьшить огонь и варить до готовности.

3. Свинина или говядина требует около часа, курятине достаточно 20-25 минут. При необходимости в процессе варки можно доливать кипяченую воду.

4. Параллельно приготовить зажарку.

5. На сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавить тертую морковь и свеклу.

6. Овощи жарить несколько минут, после этого ввести перетертые помидоры или томатную пасту, сахар и лимонный сок.

7. Зажарку тушить на среднем огне до мягкости свеклы, регулярно помешивая.

8. Когда мясо в бульоне почти готово, добавить картофель, посолить и поперчить. Если нужно – долить горячую воду. После того как картофель станет мягким, положить нашинкованную капусту и варить еще около 10 минут.

9. В готовую зажарку добавить измельченный чеснок, перемешать и прогреть 2-3 минуты. Затем ее переложить в кастрюлю с борщом, добавить фасоль и зелень.

10. Блюдо довести до легкого кипения и варить еще 10 минут, после чего снять с огня.

11. Подавать красный борщ горячим, со сметаной. После непродолжительного настаивания вкус становится еще более насыщенным, что делает это блюдо удачным выбором для семейного ужина.

