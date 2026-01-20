Самый простой вариант бюджетного и сытного обеда – наваристый куриный суп. Он прекрасно согревает и быстро готовится. Очень вкусного добавить в бульон домашние клецки.

Идея приготовления наваристого супа с клецками на обед опубликована на странице фудблогера lavle.mommy в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 500 г

картофель – 4 средние

лук – половинка среднего

морковь – 1 средняя

мука – 100 г

яйцо – 1 шт.

зелень, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Курицу положить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену, добавить соль.

2. Накрыть крышкой, варить 15 минут.

3. Лук мелко нарезать, морковь натереть.

4. Добавить овощи к мясу. Варить 5 минут.

5. Картофель нарезать кубиком, добавить в суп, варить 10 минут.

6. Для теста на клецки в миску насыпать муку, добавить яйцо, перемешать.

7. Отмерить примерно 60 мл бульона из супа, добавить в тесто, перемешать.

8. Должна получиться консистенция примерно как на оладьи.

9. После того, как картофель проварился 10 минут, добавить клецки. Формировать клецки удобно двумя чайными ложками, в одну набрать тесто, погрузить в суп, другой снимаем тесто с ложки.

10. Варить суп еще 5 минут, до готовности картофеля.

11. Добавить зелень, варить еще пару минуток.

