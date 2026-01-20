Наваристый куриный суп для обеда: как приготовить: как приготовить
Самый простой вариант бюджетного и сытного обеда – наваристый куриный суп. Он прекрасно согревает и быстро готовится. Очень вкусного добавить в бульон домашние клецки.
Идея приготовления наваристого супа с клецками на обед опубликована на странице фудблогера lavle.mommy в Instagram.
Ингредиенты:
- курица – 500 г
- картофель – 4 средние
- лук – половинка среднего
- морковь – 1 средняя
- мука – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- зелень, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Курицу положить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену, добавить соль.
2. Накрыть крышкой, варить 15 минут.
3. Лук мелко нарезать, морковь натереть.
4. Добавить овощи к мясу. Варить 5 минут.
5. Картофель нарезать кубиком, добавить в суп, варить 10 минут.
6. Для теста на клецки в миску насыпать муку, добавить яйцо, перемешать.
7. Отмерить примерно 60 мл бульона из супа, добавить в тесто, перемешать.
8. Должна получиться консистенция примерно как на оладьи.
9. После того, как картофель проварился 10 минут, добавить клецки. Формировать клецки удобно двумя чайными ложками, в одну набрать тесто, погрузить в суп, другой снимаем тесто с ложки.
10. Варить суп еще 5 минут, до готовности картофеля.
11. Добавить зелень, варить еще пару минуток.
