Наваристый суп с фрикадельками для ужина: как приготовить
Суп с фрикадельками любят в каждой семье. Особенно актуально такое блюдо для ужина – получится сытно, бюджетно и очень вкусно. Кроме фрикаделек можно добавить сырные шарики.
Идея приготовления супа с фрикадельками и сырными шариками на ужин опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 70 г
- мука – 130 г
- фарш мясной – 400 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец
- зелень
- вода – 3 л.
- куркума – 1 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать кубиками и отправить в кипящую воду вариться.
2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
3. Обжарить на растительном масле до мягкости и добавить в кастрюлю.
4. Варить картофель до готовности.
5. В фарш для фрикаделек добавить половину луковицы, соль и перец.
6. Сформировать маленькие шарики.
7. Добавить их в суп и варить 5 минут.
8. Для сырных шариков в муку добавить яйцо, соль, растопленное масло и мелко натертый сыр.
9. Замешать тесто, сформировать шарики и выложить в суп.
10. Варить еще 5 минут.
11. В конце добавить зажарку, чеснок, зелень, куркуму, перец и соль по вкусу.
12. Выключить огонь и дать супу настояться несколько минут.
