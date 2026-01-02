Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Наваристый суп с фрикадельками для ужина: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
171
Суп с фрикадельками любят в каждой семье. Особенно актуально такое блюдо для ужина – получится сытно, бюджетно и очень вкусно. Кроме фрикаделек можно добавить сырные шарики.

Идея приготовления супа с фрикадельками и сырными шариками на ужин опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 70 г
  • мука – 130 г
  • фарш мясной – 400 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец
  • зелень
  • вода – 3 л.
  • куркума – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кубиками и отправить в кипящую воду вариться.

2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.

3. Обжарить на растительном масле до мягкости и добавить в кастрюлю.

4. Варить картофель до готовности.

5. В фарш для фрикаделек добавить половину луковицы, соль и перец.

6. Сформировать маленькие шарики.

7. Добавить их в суп и варить 5 минут.

8. Для сырных шариков в муку добавить яйцо, соль, растопленное масло и мелко натертый сыр.

9. Замешать тесто, сформировать шарики и выложить в суп.

10. Варить еще 5 минут.

11. В конце добавить зажарку, чеснок, зелень, куркуму, перец и соль по вкусу.

12. Выключить огонь и дать супу настояться несколько минут.

