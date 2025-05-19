Наваристый сырный суп с колбасками для обеда: делимся простым рецептом
Сырный суп – блюдо, которое прекрасно подходит для обеда. Чтобы бульон был насыщенным, нужно добавить в зажарку колбаски. Это будет не только очень вкусно, но и вы быстро справитесь.
Идея приготовления наваристого сырного супа для обеда опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Хватит на всех.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 4-5 шт.
- колбаски
- крем-сыр – 100 грамм или 2 плавленых сырка
- соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Поставить вариться нарезанный картофель.
2. Добавить соль и лавровый лист.
3. Лук нарезать на кубики и обжарить до прозрачности.
4. Морковь натереть и также добавить в сковородку.
5. Колбаски нарезать на небольшие кружочки и также добавить в сковородку.
6. Еще немного обжарить все вместе.
7. Переложить зажарку в кастрюлю и готовить все вместе до мягкости картофеля.
8. Далее добавить крем-сыр, зелень по желанию, хорошо все перемешать.
9. Готовить еще 2 минуты и дать супу настояться.
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