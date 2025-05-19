Сырный суп – блюдо, которое прекрасно подходит для обеда. Чтобы бульон был насыщенным, нужно добавить в зажарку колбаски. Это будет не только очень вкусно, но и вы быстро справитесь.

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Идея приготовления наваристого сырного супа для обеда опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Хватит на всех.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 4-5 шт.

колбаски

крем-сыр – 100 грамм или 2 плавленых сырка

соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Поставить вариться нарезанный картофель.

2. Добавить соль и лавровый лист.

3. Лук нарезать на кубики и обжарить до прозрачности.

4. Морковь натереть и также добавить в сковородку.

5. Колбаски нарезать на небольшие кружочки и также добавить в сковородку.

6. Еще немного обжарить все вместе.

7. Переложить зажарку в кастрюлю и готовить все вместе до мягкости картофеля.

8. Далее добавить крем-сыр, зелень по желанию, хорошо все перемешать.

9. Готовить еще 2 минуты и дать супу настояться.

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