Идеальным вариантом питательного обеда или ужина будет сырный суп. Можно добавить много разнообразных овощей, а также сочную курицу. Обязательно используйте брокколи, чтобы блюдо получилось действительно полезным.

Идея приготовления вкусного сырного супа с брокколи и курицей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра (или филе) – 400 г

картофель – 280 г (3 шт.)

морковь – 160 г (2 шт.)

брокколи – 125 г

сыр чеддер – 115 г

сливки 20% – 300-350 мл.

куриный бульон – 1,7-2 л

мука – 1,5 ст. л.

масло сливочное – 10 г + масло – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубца

зелень (петрушка, укроп) – пучок

специи: копченая паприка, соль, перец, микс к курице

Способ приготовления:

1. Мясо мариновать в масле и специях (паприка, перец, соль).

2. Обжарить в кастрюле, в которой будет вариться суп) по 1,5 минуты с каждой стороны до корочки.

3. Переложить в форму и запекать в духовке 18-20 минут при температуре 200 градусов.

4. Готовое мясо нарезать кусочками.

5. Морковь нарезать кубиком. В той же кастрюле на сливочном масле тушить морковь (2 минуты), добавить измельченный чеснок и тушить еще 3 минуты. Всыпать муку, перемешать и влить готовый бульон.

6. Довести до кипения, добавить нарезанный кубиком картофель.

7. Варить до полуготовности. Тогда добавить разобранную на соцветия брокколи и варить еще 5 минут (она должна оставаться упругой).

8. Влить подогретые сливки, посолить и поперчить.

9. Вернуть в суп нарезанную курицу.

10. Добавить тертый сыр и зелень. Варить на слабом огне 3-4 минуты, помешивая, пока сыр полностью не расплавится.

11. Лучше всего сочетается с хрустящими крутонами или сырными гренками.

