Наваристый сырный суп с курицей и брокколи: делимся рецептом питательного блюда
Идеальным вариантом питательного обеда или ужина будет сырный суп. Можно добавить много разнообразных овощей, а также сочную курицу. Обязательно используйте брокколи, чтобы блюдо получилось действительно полезным.
Идея приготовления вкусного сырного супа с брокколи и курицей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра (или филе) – 400 г
- картофель – 280 г (3 шт.)
- морковь – 160 г (2 шт.)
- брокколи – 125 г
- сыр чеддер – 115 г
- сливки 20% – 300-350 мл.
- куриный бульон – 1,7-2 л
- мука – 1,5 ст. л.
- масло сливочное – 10 г + масло – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубца
- зелень (петрушка, укроп) – пучок
- специи: копченая паприка, соль, перец, микс к курице
Способ приготовления:
1. Мясо мариновать в масле и специях (паприка, перец, соль).
2. Обжарить в кастрюле, в которой будет вариться суп) по 1,5 минуты с каждой стороны до корочки.
3. Переложить в форму и запекать в духовке 18-20 минут при температуре 200 градусов.
4. Готовое мясо нарезать кусочками.
5. Морковь нарезать кубиком. В той же кастрюле на сливочном масле тушить морковь (2 минуты), добавить измельченный чеснок и тушить еще 3 минуты. Всыпать муку, перемешать и влить готовый бульон.
6. Довести до кипения, добавить нарезанный кубиком картофель.
7. Варить до полуготовности. Тогда добавить разобранную на соцветия брокколи и варить еще 5 минут (она должна оставаться упругой).
8. Влить подогретые сливки, посолить и поперчить.
9. Вернуть в суп нарезанную курицу.
10. Добавить тертый сыр и зелень. Варить на слабом огне 3-4 минуты, помешивая, пока сыр полностью не расплавится.
11. Лучше всего сочетается с хрустящими крутонами или сырными гренками.
