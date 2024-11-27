Если находящиеся в вашем холодильнике огурцы достаточно быстро теряют хрусткость и начинают увядать, следует задуматься над правильностью их хранения. Поскольку они являются основой для многих салатов и прекрасным дополнением к завтракам, важно знать все особенности.

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Так, например, огурцы ни в коем случае нельзя держать рядом с определенным продуктом. Исследователи из PlumbNation выяснили, с каким именно продуктом "не дружат" огурцы, и что произойдет, если положить их вместе.

Удивительно, но продуктом, с которым в холодильнике никак не способны подружиться огурцы, является помидор. Эти овощи идеально сочетаются в салате и смакуют каждому, кто хоть раз попробует. Но когда речь заходит о целых овощах и их хранении, они становятся ожесточенными соперниками друг для друга.

Пытаясь выяснить, как лучше хранить различные свежие продукты, исследователи обнаружили, что помидоры выделяют этилен газ, природный растительный гормон, который запускает процесс созревания. Огурцы, в свою очередь, слишком чувствительны к этилену. В результате они становятся мягкими и могут быстро испортиться.

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