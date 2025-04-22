Сырники – это довольно сложное блюдо на первый взгляд, потому что изделия далеко не всегда удается сделать действительно удачными. Тесто часто распадается, горит на сковороде или растекается. Все дело в точности пропорций и жирности сыра, который вы выбрали.

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Идея приготовления идеальных сырников опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. По этому рецепту мука вам понадобится только для обваливания.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный 9% – 500 г

сахар – 1 ст.л.

манка – 2 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

яйцо – 1 шт.

мука для обрушения

Способ приготовления:

1. Самое главное в приготовлении сырников – слить лишнюю жидкость из творога. Сделайте это с помощью марли или бинта и выжмите воду по максимуму

2. Лучше всего сырники получаются с жирным сыром – не менее 9%. Но и из менее жирного сыра изделия получатся вкусными.

3. Протрите сыр через сито (можно взбить блендером).

5. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли и манку. Не добавляйте много сахара – всего 1 ст.л. на 500 г сыра достаточно, потому что сырники могут расползтись на сковороде. Для более сладкого вкуса лучше присыпать сахаром или пудрой уже в конце.

6. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

7. Сформируйте колбаску и обваляйте ее в муке. С помощью стакана или ножа придайте форму сырнику.

8. В мультипечи готовить сырники 10-15 минут при температуре 180 градусов (можно поджарить готовые сырники в конце на сухой сковородке для хорошего внешнего вида).

9. Или сковороду немного смажьте маслом (не сливочным маслом) и хорошо разогрейте.

10. Обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон в достаточном количестве масла – 3-4 ст.л. (иначе без масла они могут прилипать).

11. Огонь оставьте средний, чтобы они не горели. Присыпьте готовые сырники сахарной пудрой и подавайте с любимым вареньем или медом.

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