Не будет горчить: рассказываем, как правильно готовить печень
Печень является очень полезным продуктом, в котором очень много питательных веществ. Стоит отметить, что в ней практически отсутствует жир, а по объему белка она ни в чем не уступает куриной грудинке (20 г на 100 г субпродукта). Калорийность печенки – всего 140 Ккал, поэтому ее часто советуют употреблять при низкокалорийной диете. Из телячьей печени можно приготовить паштет, гуляш, оладьи, салаты, горячие блюда в духовке, закуски, отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной телячьей печени, с луком и специями.
Ингредиенты:
- Телячья печень – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Мука – 50 г
- Масло сливочное – 30 г
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Печень очистите от пленки, порежьте тонкими слайсами. Залейте обязательно молоком и оставить на 30 минут, это уберет все неприятные запахи из печени и горечь!
2. Лук порежьте полукольцами и смешайте с желтком и мукой.
3. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло. Жарьте печень с солью, перцем и паприкой на сильном огне постоянно помешивая в течение 8-10 минут.
4. Лук в кляре обжарьте в сильно разогретом масле до золотистого цвета.
Выложите печень на тарелку, сверху жареный лук и можно есть!
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