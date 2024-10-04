Печень является очень полезным продуктом, в котором очень много питательных веществ. Стоит отметить, что в ней практически отсутствует жир, а по объему белка она ни в чем не уступает куриной грудинке (20 г на 100 г субпродукта). Калорийность печенки – всего 140 Ккал, поэтому ее часто советуют употреблять при низкокалорийной диете. Из телячьей печени можно приготовить паштет, гуляш, оладьи, салаты, горячие блюда в духовке, закуски, отбивные.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной телячьей печени, с луком и специями.

Ингредиенты:

Телячья печень – 500 г

Лук – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Мука – 50 г

Масло сливочное – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень очистите от пленки, порежьте тонкими слайсами. Залейте обязательно молоком и оставить на 30 минут, это уберет все неприятные запахи из печени и горечь!

2. Лук порежьте полукольцами и смешайте с желтком и мукой.

3. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло. Жарьте печень с солью, перцем и паприкой на сильном огне постоянно помешивая в течение 8-10 минут.

4. Лук в кляре обжарьте в сильно разогретом масле до золотистого цвета.

Выложите печень на тарелку, сверху жареный лук и можно есть!

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