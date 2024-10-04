Не будет горчить: рассказываем, как правильно готовить печень

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
537
Рецепт печени

Печень является очень полезным продуктом, в котором очень много питательных веществ. Стоит отметить, что в ней практически отсутствует жир, а по объему белка она ни в чем не уступает куриной грудинке (20 г на 100 г субпродукта). Калорийность печенки – всего 140 Ккал, поэтому ее часто советуют употреблять при низкокалорийной диете. Из телячьей печени можно приготовить паштет, гуляш, оладьи, салаты, горячие блюда в духовке, закуски, отбивные.

Видео дня
Как вкусно приготовить полезную печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной телячьей печени, с луком и специями. 

Рецепт печени

Ингредиенты: 

  • Телячья печень – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Мука – 50 г
  • Масло сливочное – 30 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л. 
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень очистите от пленки, порежьте тонкими слайсами. Залейте обязательно молоком и оставить на 30 минут, это уберет все неприятные запахи из печени и горечь! 

Печень в молоке

2. Лук порежьте полукольцами и смешайте с желтком и мукой.

Лук для блюда

3. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло. Жарьте печень с солью, перцем и паприкой на сильном огне постоянно помешивая в течение 8-10 минут.

Сколько жарить печень

4. Лук в кляре обжарьте в сильно разогретом масле до золотистого цвета.

Жареный лук

Выложите печень на тарелку, сверху жареный лук и можно есть!

Готовая печень

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты