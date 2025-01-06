Сырники – отличное блюдо для полезного и вкусного завтрака. Для того, чтобы они были удачными, творог нужно обязательно хорошо перетереть через сито.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, которые не будут разваливаться.

Ингредиенты:

Творог 5% 500 г

Сахар 50 г

Ванильный сахар 1 ч.л

Яйцо 1 шт

Рисовая мука 30 г

Способ приготовления:

1. Обязательно перетираем творог через сито, это сделает его более воздушным, и готовые сырники будут равномерно гладкой текстуры. Из этих пропорций получается 7-8 сырников среднего размера.

2. Обжариваем по 3 минуты с каждой стороны, если вы хотите более пропеченные закрывайте сковороду крышкой.

Подавайте на подушке из заварного крема, и отдельно смешиваю нарезанные киви, гранат, апельсин с медом!

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