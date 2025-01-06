Не будут распадаться и гореть: делимся секретом удачных сырников
Сырники – отличное блюдо для полезного и вкусного завтрака. Для того, чтобы они были удачными, творог нужно обязательно хорошо перетереть через сито.
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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, которые не будут разваливаться.
Ингредиенты:
- Творог 5% 500 г
- Сахар 50 г
- Ванильный сахар 1 ч.л
- Яйцо 1 шт
- Рисовая мука 30 г
Способ приготовления:
1. Обязательно перетираем творог через сито, это сделает его более воздушным, и готовые сырники будут равномерно гладкой текстуры. Из этих пропорций получается 7-8 сырников среднего размера.
2. Обжариваем по 3 минуты с каждой стороны, если вы хотите более пропеченные закрывайте сковороду крышкой.
Подавайте на подушке из заварного крема, и отдельно смешиваю нарезанные киви, гранат, апельсин с медом!
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