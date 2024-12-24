Домашние блины – отличная основа для приготовления вкусных десертов, закусок, а также тортов с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Для того, чтобы блины были тонкими, но при этом не рвались, в тесто нужно добавить кипяток и растительное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних и очень тонких блинов, которые готовятся на кипятке.

Ингредиенты:

1 стакан теплого молока

1 ст. л сахара

1/2 ч.л соли

5 яиц

1 стакан кипятка

8 ст.л. муки

1 с.л. масла

мак (по желанию) 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавьте соль, сахар, муку, яйца и мак, размешайте и влейте постепенно кипяток. В конце добавьте масло, и сразу жарьте блины.

2. Готовые блины смазывайте сливочным маслом.

Начинку для блинов можно использовать любую!

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