Не будут рваться, но будут очень тонкими: что добавить в тесто для идеальных блинов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт блинов

Домашние блины – отличная основа для приготовления вкусных десертов, закусок, а также тортов с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Для того, чтобы блины были тонкими, но при этом не рвались, в тесто нужно добавить кипяток и растительное масло. 

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Как приготовить удачное тесто для блинов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних и очень тонких блинов, которые готовятся на кипятке. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • 1 стакан теплого молока
  • 1 ст. л сахара
  • 1/2 ч.л соли
  • 5 яиц
  • 1 стакан кипятка
  • 8 ст.л. муки
  • 1 с.л. масла
  • мак (по желанию) 1 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. К теплому молоку добавьте соль, сахар, муку, яйца и мак, размешайте и влейте постепенно кипяток. В конце добавьте масло, и сразу жарьте блины. 

Тесто для блинов

2. Готовые блины смазывайте сливочным маслом. 

Приготовление блинов

Начинку для блинов можно использовать любую!

Готовые блины

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