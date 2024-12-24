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Не будут рваться, но будут очень тонкими: что добавить в тесто для идеальных блинов
Домашние блины – отличная основа для приготовления вкусных десертов, закусок, а также тортов с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Для того, чтобы блины были тонкими, но при этом не рвались, в тесто нужно добавить кипяток и растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних и очень тонких блинов, которые готовятся на кипятке.
Ингредиенты:
- 1 стакан теплого молока
- 1 ст. л сахара
- 1/2 ч.л соли
- 5 яиц
- 1 стакан кипятка
- 8 ст.л. муки
- 1 с.л. масла
- мак (по желанию) 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавьте соль, сахар, муку, яйца и мак, размешайте и влейте постепенно кипяток. В конце добавьте масло, и сразу жарьте блины.
2. Готовые блины смазывайте сливочным маслом.
Начинку для блинов можно использовать любую!
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