Деруны – самое простое и сытное блюдо из картофеля. Для более сытного варианта добавьте в блюдо твердый сыр или грибы. Еще, стоит отметить, что для того, чтобы деруны не темнели, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении дерунов с жульеном.

Ингредиенты:

картофель – 8 шт.

лук – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт

соль, перец

Жулье:

грибы по вкусу

лук для грибов – 1 шт

сметана – 3 ст.л.

соль, перец

сыр твердый по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель в лук трем, добавляем муку, яйцо, соль, перец и перемешиваем до однородности.

2. Жульен: лук пожарьте до золотистости и добавьте грибы. После добавьте сметану, соль, перец и тушите несколько минут.

3. Выложите все в горшки, сначала деруны, грибы, тертый сыр и повторяем к поверхности горшка. Можно делать в форме для запекания если нет горшков! Запекайте в духовке 10-15 минут при 200 С.

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