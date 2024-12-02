Не будут серыми: сытные домашние деруны с жульеном для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Не будут серыми: сытные домашние деруны с жульеном для ужина

Деруны – самое простое и сытное блюдо из картофеля. Для более сытного варианта добавьте в блюдо твердый сыр или грибы. Еще, стоит отметить, что для того, чтобы деруны не темнели, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.

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Как правильно готовить деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении дерунов с жульеном.

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • картофель – 8 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • яйцо – 1 шт
  • соль, перец

Жулье:

  • грибы по вкусу
  • лук для грибов – 1 шт
  • сметана – 3 ст.л.
  • соль, перец
  • сыр твердый по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель в лук трем, добавляем муку, яйцо, соль, перец и перемешиваем до однородности.

Основа для дерунов

2. Жульен: лук пожарьте до золотистости и добавьте грибы. После добавьте сметану, соль, перец и тушите несколько минут.

Грибной жульен

3. Выложите все в горшки, сначала деруны, грибы, тертый сыр и повторяем к поверхности горшка. Можно делать в форме для запекания если нет горшков! Запекайте в духовке 10-15 минут при 200 С.

Готовые деруны

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