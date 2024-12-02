Не будут серыми: сытные домашние деруны с жульеном для ужина
Деруны – самое простое и сытное блюдо из картофеля. Для более сытного варианта добавьте в блюдо твердый сыр или грибы. Еще, стоит отметить, что для того, чтобы деруны не темнели, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении дерунов с жульеном.
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- яйцо – 1 шт
- соль, перец
Жулье:
- грибы по вкусу
- лук для грибов – 1 шт
- сметана – 3 ст.л.
- соль, перец
- сыр твердый по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель в лук трем, добавляем муку, яйцо, соль, перец и перемешиваем до однородности.
2. Жульен: лук пожарьте до золотистости и добавьте грибы. После добавьте сметану, соль, перец и тушите несколько минут.
3. Выложите все в горшки, сначала деруны, грибы, тертый сыр и повторяем к поверхности горшка. Можно делать в форме для запекания если нет горшков! Запекайте в духовке 10-15 минут при 200 С.
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