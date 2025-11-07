Лук и чеснок – продукты, без которых сложно представить кухню. Они добавляют блюдам аромата, вкуса и глубины. Однако часто хозяева делают одну распространенную ошибку – хранят их в холодильнике. Именно поэтому овощи быстро размягчаются, начинают гнить или прорастать. Чтобы сохранить их надолго, важно выбрать правильное место и создать соответствующие условия.

Редакция FoodOboz расскажет, где лучше хранить лук и чеснок, чтобы эти продукты не портились.

Где лучше всего хранить лук и чеснок

Лучшее место для лука и чеснока – сухое, темное и хорошо проветриваемое помещение. Это может быть подвал, кладовка или застекленный балкон, где нет повышенной влажности. Главное – обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Для этого подойдут сетчатые мешочки, корзины, бумажные пакеты или открытые стеллажи.

Если храните овощи на полках, оставляйте между головками свободное пространство, чтобы они не касались друг друга. Так влага не будет накапливаться, и плоды останутся сухими.

Важный нюанс: подальше от фруктов и картофеля

Лук и чеснок не любят соседства с другими продуктами, особенно с яблоками, бананами или картофелем. Такие фрукты и овощи выделяют этилен – природный газ, ускоряющий созревание и прорастание. В результате лук начинает мягчать, а чеснок теряет свой аромат.

Как подготовить урожай к хранению

Прежде чем отправлять лук или чеснок на хранение, их нужно тщательно высушить. Разложите головки на ткани или бумаге в сухом месте на несколько недель. Периодически переворачивайте, чтобы овощи просыхали равномерно. Не мойте и не очищайте луковицы от шелухи – она служит естественной защитой от гниения.

Когда стебли и корни полностью высохнут, овощи можно переложить в постоянное место хранения. В таком виде они спокойно пролежат несколько месяцев, не потеряв вкуса и твердости.

Почему не стоит держать в холодильнике

Холодильник – не лучшее место для хранения лука и чеснока. Внутри него слишком влажно, а перепады температуры способствуют гниению. К тому же эти овощи хорошо впитывают запахи других блюд, из-за чего теряют свой естественный аромат.

Исключение – уже очищенный или нарезанный лук или чеснок. Их можно держать в холодильнике не дольше недели в плотно закрытом контейнере, отдельно от других продуктов.

