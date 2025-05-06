Свежие огурцы быстро теряют упругость, особенно если неправильно их хранить. Часто уже на следующий день после покупки они становятся мягкими, а кончики вянут. Это не только портит вкус овощей, но и заставляет выбрасывать часть продукта.

Видео дня

На самом деле причина в самых распространенных ошибках во время хранения. Редакция FoodOboz расскажет, как их избежать.

Почему огурцы быстро портятся

Многие люди привыкли сразу после покупки класть огурцы в холодильник, считая это лучшим способом хранения. Однако это одна из главных ошибок. Огурцы не любят холод. Температура ниже 10°C вызывает у них переохлаждение: кожура становится мягкой, появляются темные пятна, а сам овощ теряет сочность.

Максимум, на который можно рассчитывать при хранении огурцов в холодильнике – это 2-3 дня. Причем лучше не ложить их на нижнюю полку, так как именно там температура самая низкая. Иначе овощи начнут портиться уже через несколько часов.

Какие еще ошибки допускают при хранении огурцов

Огурцы очень чувствительные к газу этилену, который выделяют некоторые фрукты и овощи – например, яблоки, бананы, помидоры. Если хранить огурцы рядом с такими продуктами, процесс порчи значительно ускорится.

Кроме того, многие оставляют огурцы в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах без доступа воздуха. Это создает влажную среду, в которой огурцы не "дышат", начинают мокнуть и гнить еще быстрее.

Как правильно хранить огурцы

1. Оптимально хранить огурцы при комнатной температуре в прохладном, темном месте, подальше от солнечного света.

2. Не храните огурцы вместе с фруктами и овощами, выделяющими этилен.

3. Лучше использовать бумажные пакеты или открытые контейнеры, которые обеспечивают вентиляцию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: