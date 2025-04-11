Пока еще не совсем весенняя погода, приготовление шашлыка на природе откладывается. Но для уютного семейного ужина такое блюдо можно сделать в духовке. Для этого отлично подходит куриное мясо. Если добавить правильное количество специй, а также бекон сверху, кусочки получатся очень сочными.

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Идня приготовление сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita_vorotniuk в Instagram. Вместо шомпуров используйте обычные шпажки.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

бекон (нарезанный) – 250 г

приправа для курицы – 0,5 ч.л.

масло – 2–3 ст.л.

соль – по вкусу

молотый черный перец – по вкусу

соус барбекю – 30 г

Способ приготовления:

1.Филе промыть и вытереть досуха сервДобавить немного масла и остатки.

2. Срезать все излишние пленки.

3. Разрезать пополам, затем нарезать полосками.

4. Добавить соль и специи.

5. Влить немного растительного масла и оставить мариноваться на 30 минут.

6. Далее на полоску бокона выложить кусочек филе.

7. Свернуть в рулетик.

8. Нанизать на шпажку (предварительно шпажки нужно замочить в воде). Так повторить с остальными кусочками курицы. Шпажки с рулетиками поставить кончиками на форму, застеленную фольгой.

9. Смазать соусом барбекю.

10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. В процессе приготовления перевернуть шпажки на другую сторону. Также можно горизонально выложить шпажки на решетку (тогда не придется переворачивать).

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