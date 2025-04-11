Не хуже, чем на мангале: как приготовить сочный куриный шашлык из курицы для ужина
Пока еще не совсем весенняя погода, приготовление шашлыка на природе откладывается. Но для уютного семейного ужина такое блюдо можно сделать в духовке. Для этого отлично подходит куриное мясо. Если добавить правильное количество специй, а также бекон сверху, кусочки получатся очень сочными.
Идня приготовление сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita_vorotniuk в Instagram. Вместо шомпуров используйте обычные шпажки.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- бекон (нарезанный) – 250 г
- приправа для курицы – 0,5 ч.л.
- масло – 2–3 ст.л.
- соль – по вкусу
- молотый черный перец – по вкусу
- соус барбекю – 30 г
Способ приготовления:
1.Филе промыть и вытереть досуха сервДобавить немного масла и остатки.
2. Срезать все излишние пленки.
3. Разрезать пополам, затем нарезать полосками.
4. Добавить соль и специи.
5. Влить немного растительного масла и оставить мариноваться на 30 минут.
6. Далее на полоску бокона выложить кусочек филе.
7. Свернуть в рулетик.
8. Нанизать на шпажку (предварительно шпажки нужно замочить в воде). Так повторить с остальными кусочками курицы. Шпажки с рулетиками поставить кончиками на форму, застеленную фольгой.
9. Смазать соусом барбекю.
10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. В процессе приготовления перевернуть шпажки на другую сторону. Также можно горизонально выложить шпажки на решетку (тогда не придется переворачивать).
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