"Киевский" торт – это визитка не только столицы, но и всей Украины. Его появление на столе означало приход праздника и того, чтобы вся семья наконец-то собралась вместе. Ранее этот десерт готовили единицы, он считался чрезвычайно сложным в исполнении.

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Однако теперь времена изменились и для приготовления "Киевского" торта больше не понадобятся особые навыки. Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram раскрыл все секреты, благодаря которым этот десерт получится очень вкусным и мгновенно исчезнет со стола.

Ингредиенты для лепешек

Белки – 8 шт

Сахар – 100 гр

Мука – 60 гр

Крахмал кукурузный – 10 гр

Сахар – 170 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Лесные орехи поджаренные – 200 гр

Ингредиенты для крема Шарлотт

Желтки – 8 шт

Молоко – 200 мл

Сахар – 260 гр

Масло 82,5% – 350 гр

Ингредиенты для шоколадного крема

Какао-порошок – 20 гр

Коньяк – 20 мл

Орехи для украшения – 120 гр

Способ приготовления

1. Взбиваем белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавляем 100 г сахара и взбиваю до его растворения.

2. Обжаренные орехи размельчаем и смешиваем с другими сухими ингредиентами.

3. Аккуратно смешиваем взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.

4. Смесь разделяем на 2 части.

5. Выкладываем в форму диаметром 20 см, смазанную маслом и выстланную пергаментом.

6. Выпекаю при 125-130°C в течение 2-2,5 часов. Достаем и охлаждаем.

7. Желтки смешиваем с молоком и сахаром. Доводим до кипения, постоянно интенсивно перемешивая венчиком. Охлаждаем.

8. Масло взбиваем до побеления, в 3 приема добавляем заварную смесь.

9. Полученный крем разделяем на 3 части. В одну треть добавляем какао и коньяк и немного взбиваем.

10. На первый корж наносим 75% белого крема, сверху кладем второй корж и смазываем края остатками белого крема.

11. На верхний корж добавляем шоколадный крем. Края осыпаем ореховой крошкой.

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