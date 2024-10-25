Не хуже магазинного: раскрыты секреты настоящего "Киевского" торта. Рецепт
"Киевский" торт – это визитка не только столицы, но и всей Украины. Его появление на столе означало приход праздника и того, чтобы вся семья наконец-то собралась вместе. Ранее этот десерт готовили единицы, он считался чрезвычайно сложным в исполнении.
Однако теперь времена изменились и для приготовления "Киевского" торта больше не понадобятся особые навыки. Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram раскрыл все секреты, благодаря которым этот десерт получится очень вкусным и мгновенно исчезнет со стола.
Ингредиенты для лепешек
- Белки – 8 шт
- Сахар – 100 гр
- Мука – 60 гр
- Крахмал кукурузный – 10 гр
- Сахар – 170 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Лесные орехи поджаренные – 200 гр
Ингредиенты для крема Шарлотт
- Желтки – 8 шт
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 260 гр
- Масло 82,5% – 350 гр
Ингредиенты для шоколадного крема
- Какао-порошок – 20 гр
- Коньяк – 20 мл
- Орехи для украшения – 120 гр
Способ приготовления
1. Взбиваем белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавляем 100 г сахара и взбиваю до его растворения.
2. Обжаренные орехи размельчаем и смешиваем с другими сухими ингредиентами.
3. Аккуратно смешиваем взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.
4. Смесь разделяем на 2 части.
5. Выкладываем в форму диаметром 20 см, смазанную маслом и выстланную пергаментом.
6. Выпекаю при 125-130°C в течение 2-2,5 часов. Достаем и охлаждаем.
7. Желтки смешиваем с молоком и сахаром. Доводим до кипения, постоянно интенсивно перемешивая венчиком. Охлаждаем.
8. Масло взбиваем до побеления, в 3 приема добавляем заварную смесь.
9. Полученный крем разделяем на 3 части. В одну треть добавляем какао и коньяк и немного взбиваем.
10. На первый корж наносим 75% белого крема, сверху кладем второй корж и смазываем края остатками белого крема.
11. На верхний корж добавляем шоколадный крем. Края осыпаем ореховой крошкой.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты тортов: