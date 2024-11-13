Гречка и печень – очень полезные и ценные продукты для приготовления вкусных и легких блюд для обеда, ужина. Еще из гречки можно приготовить вкусный суп, гречаники, салаты и молочные каши.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных гречаников, с куриной печенью и морковью.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

гречневая крупа – 0,5 стакана

куриные яйца – 2 шт.

репчатый лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

пшеничная мука – 4 ст. л.

подсолнечное масло – 75 мл

соль – 1 ч. л.

черный молотый перец – 0,25 ч. л.

петрушка – 2-3 веточки

Способ приготовления:

1. Гречку помойте, отварите на медленном огне до готовности. Одну луковицу нарежьте кубиком и обжарьте.

2. Куриную печень помойте, зачистите от прожилок, пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Таким же способом измельчим отварную гречку и пассерованный лук, добавив их к печени вместе с пропущенным через пресс чесноком. В полученную смесь добавьте 2 яйца, просеянную муку, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте тесто для гречаников. По консистенции оно должно напоминать тесто для оладий.

3. Столовой ложкой выложите небольшое количество теста на сковороду с разогретым маслом, формируя круглые гречаники небольшого размера. Обжарьте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Совет: гречаники можно залить водой и немного протушить под крышкой на медленном огне 15-20 минут!

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