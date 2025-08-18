Свекла – один из самых популярных овощей, который выращивают почти на каждом огороде. Осенний урожай хочется сохранить как можно дольше, но не все имеют погреб. Хорошая новость в том, что свекла прекрасно сохраняется и без них.

Редакция FoodOboz делится несколькими простыми и проверенными способами, которые помогут сохранить корнеплоды свежими до весны.

После сбора урожая лучше всего сложить свеклу в деревянные ящики с песком. Дно сосуда следует засыпать слоем песка толщиной 2-3 см, затем выложить свеклу, а сверху снова присыпать песком. Такой способ позволяет избежать пересыхания и порчи овощей. Для лучшего результата в песок иногда добавляют измельченный мел – примерно 200 г на 10 кг. Это помогает предотвратить развитие нежелательной микрофлоры.

Если песка нет, подойдут опилки. В такой среде свекла тоже долго остается крепкой и сочной. Важно, чтобы ящики имели отверстия для вентиляции, а их вместимость не превышала 20 кг – тогда овощи не будут давить друг на друга и быстрее портиться.

Еще один способ – использовать утепленный балкон или лоджию. Главное, чтобы температура там не падала ниже нуля. Если балкон холодный, можно сделать импровизированный "мини-погреб" в деревянном ящике, обитом пенопластом. Некоторые хозяева даже ставят внутрь маленькую лампу для поддержания тепла.

Кроме этого, свекла хорошо хранится рядом с картофелем. Корнеплоды можно выложить сверху одним слоем, а дальше добавить чеснок или лук. Такой вариант полезен сразу по нескольким причинам: картофель выделяет влагу, благодаря чему свекла остается твердой, а лук и чеснок помогают защитить ее от порчи.

