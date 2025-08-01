Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

Паста с митболами – вариант сытного и изысканного обеда. Такое блюдо будет значительно лучше привычных макарон с котлетами. Фарш будет очень нежным и сочным, прекрасно сочетается и спагетти в соусе.

Идея приготовления пасты с митболами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

Ингредиенты:

  • спагетти – 200 г
  • фарш – 450 г
  • яйцо – 1 шт.
  • панировочные сухари – 3 ст.л.
  • соль
  • перец
  • вода – 300 мл.
  • сливки – 150 мл.
  • томатная паста – 70 г
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления:

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

1. Для митболов к фаршу добавить 1 яйцо, соль, сухари и перец.

2. Перемешать и сформировать небольшие шарики из фарша.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

3. Выложить их на сковородку.

4. Обжарить с обеих сторон.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

5. Поставить отвариваться пасту.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

6. На той же сковороде обжарить чеснок и лук.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

7. Добавить томатную пасту, воду из-под макарон, соль и сливки и довести до закипания.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

8. Готовую пасту переложить в соус, все хорошо перемешать.

9. Добавить митболы, все объединить.

Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда

10. Посыпать зеленью и сыром.

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