Паста с митболами – вариант сытного и изысканного обеда. Такое блюдо будет значительно лучше привычных макарон с котлетами. Фарш будет очень нежным и сочным, прекрасно сочетается и спагетти в соусе.

Идея приготовления пасты с митболами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

спагетти – 200 г

фарш – 450 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 3 ст.л.

соль

перец

вода – 300 мл.

сливки – 150 мл.

томатная паста – 70 г

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Для митболов к фаршу добавить 1 яйцо, соль, сухари и перец.

2. Перемешать и сформировать небольшие шарики из фарша.

3. Выложить их на сковородку.

4. Обжарить с обеих сторон.

5. Поставить отвариваться пасту.

6. На той же сковороде обжарить чеснок и лук.

7. Добавить томатную пасту, воду из-под макарон, соль и сливки и довести до закипания.

8. Готовую пасту переложить в соус, все хорошо перемешать.

9. Добавить митболы, все объединить.

10. Посыпать зеленью и сыром.

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