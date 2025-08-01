Не просто макароны с котлетой: как приготовить изысканную пасту с митболами для обеда
Паста с митболами – вариант сытного и изысканного обеда. Такое блюдо будет значительно лучше привычных макарон с котлетами. Фарш будет очень нежным и сочным, прекрасно сочетается и спагетти в соусе.
Идея приготовления пасты с митболами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- спагетти – 200 г
- фарш – 450 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- соль
- перец
- вода – 300 мл.
- сливки – 150 мл.
- томатная паста – 70 г
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Для митболов к фаршу добавить 1 яйцо, соль, сухари и перец.
2. Перемешать и сформировать небольшие шарики из фарша.
3. Выложить их на сковородку.
4. Обжарить с обеих сторон.
5. Поставить отвариваться пасту.
6. На той же сковороде обжарить чеснок и лук.
7. Добавить томатную пасту, воду из-под макарон, соль и сливки и довести до закипания.
8. Готовую пасту переложить в соус, все хорошо перемешать.
9. Добавить митболы, все объединить.
10. Посыпать зеленью и сыром.
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