Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

Булгур – очень вкусная и питательная крупа, которую можно не просто варить. Очень вкусно прожарить продукт на сковородке с овощами. Также, чтобы было сытнее, добавьте сосиски.

Идея приготовления вкусного булгура с овощами на сковородке опубликована на странице фудблогера Богданы с ником bohdanaklymenko в Instagram.

Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

Ингредиенты:

  • булгур – 200 г
  • чеснок – 4 зубчика
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • кабачок/цукини – 1 шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • сосиски – 5 шт.
  • крем-сыр – 100 г
  • сливки – 50 г (по желанию)
  • зелень
  • кунжут – по желанию
  • соль/специи

Способ приготовления:

Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

1. Булгур отварить по инструкции на упаковке.

2. Чеснок, лук, цукини, баклажан нарезать кубиком, морковь и сосиски – кольцами, перец – полукольцами.

Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

3. На сковороде обжарить чеснок, лук и морковь 7 минут.

Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

4. Добавить цуккини, баклажан и перец, влить немного воды и готовить минут 15 под крышкой.

Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке

5. Добавить сосиски, крем-сыр и сливки, готовить под крышкой 5 минут.

6. В конце добавить готовый булгур, зелень, соль и специи.

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