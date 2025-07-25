Булгур – очень вкусная и питательная крупа, которую можно не просто варить. Очень вкусно прожарить продукт на сковородке с овощами. Также, чтобы было сытнее, добавьте сосиски.

Идея приготовления вкусного булгура с овощами на сковородке опубликована на странице фудблогера Богданы с ником bohdanaklymenko в Instagram.

Ингредиенты:

булгур – 200 г

чеснок – 4 зубчика

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

кабачок/цукини – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

перец – 1 шт.

сосиски – 5 шт.

крем-сыр – 100 г

сливки – 50 г (по желанию)

зелень

кунжут – по желанию

соль/специи

Способ приготовления:

1. Булгур отварить по инструкции на упаковке.

2. Чеснок, лук, цукини, баклажан нарезать кубиком, морковь и сосиски – кольцами, перец – полукольцами.

3. На сковороде обжарить чеснок, лук и морковь 7 минут.

4. Добавить цуккини, баклажан и перец, влить немного воды и готовить минут 15 под крышкой.

5. Добавить сосиски, крем-сыр и сливки, готовить под крышкой 5 минут.

6. В конце добавить готовый булгур, зелень, соль и специи.

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