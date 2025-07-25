Не просто отварить: как вкусно приготовить булгур на сковородке
Булгур – очень вкусная и питательная крупа, которую можно не просто варить. Очень вкусно прожарить продукт на сковородке с овощами. Также, чтобы было сытнее, добавьте сосиски.
Идея приготовления вкусного булгура с овощами на сковородке опубликована на странице фудблогера Богданы с ником bohdanaklymenko в Instagram.
Ингредиенты:
- булгур – 200 г
- чеснок – 4 зубчика
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- кабачок/цукини – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- сосиски – 5 шт.
- крем-сыр – 100 г
- сливки – 50 г (по желанию)
- зелень
- кунжут – по желанию
- соль/специи
Способ приготовления:
1. Булгур отварить по инструкции на упаковке.
2. Чеснок, лук, цукини, баклажан нарезать кубиком, морковь и сосиски – кольцами, перец – полукольцами.
3. На сковороде обжарить чеснок, лук и морковь 7 минут.
4. Добавить цуккини, баклажан и перец, влить немного воды и готовить минут 15 под крышкой.
5. Добавить сосиски, крем-сыр и сливки, готовить под крышкой 5 минут.
6. В конце добавить готовый булгур, зелень, соль и специи.
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