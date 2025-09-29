Спагетти с фрикадельками – это блюдо, которое сочетает в себе простоту и сытность. Оно прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для ужина, ведь готовится быстро, а результат всегда получается аппетитным. Сочные фрикадельки в томатном соусе идеально сочетаются с пастой, создавая гармоничный вкус. Это тот случай, когда даже обычные макароны превращаются в настоящий кулинарный шедевр.

Видео дня

Идея приготовления спагетти с фрикадельками на обед опубликована на странице фудблогера katarina_movchan в Instagram.

Ингредиенты:

спагетти – 200 г

фрикадельки из свинины – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

помидоры – 2 большие

масло для жарки

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде разогрейте масло и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки.

2. Переложите их в миску.

3. На той же сковороде поджарьте измельченный лук и чеснок, чтобы они стали мягкими и ароматными.

4. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, накройте крышкой и тушите около 10 минут. Посолите и поперчите соус по вкусу.

5. Верните фрикадельки в сковороду к овощам и оставьте готовиться под крышкой.

6. Тем временем в подсоленной воде отварите спагетти до готовности согласно инструкции на упаковке.

7. Затем добавьте их в сковородку с фрикадельками и соусом, хорошо перемешайте, чтобы паста впитала вкус соуса.

8. Блюдо готово к подаче – горячие спагетти с сочными фрикадельками станут отличным вариантом сытного обеда для всей семьи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: