Не просто отварные макароны: рецепт спагетти с фрикадельками для сытного обеда
Спагетти с фрикадельками – это блюдо, которое сочетает в себе простоту и сытность. Оно прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для ужина, ведь готовится быстро, а результат всегда получается аппетитным. Сочные фрикадельки в томатном соусе идеально сочетаются с пастой, создавая гармоничный вкус. Это тот случай, когда даже обычные макароны превращаются в настоящий кулинарный шедевр.
Идея приготовления спагетти с фрикадельками на обед опубликована на странице фудблогера katarina_movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- спагетти – 200 г
- фрикадельки из свинины – 500 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- помидоры – 2 большие
- масло для жарки
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковороде разогрейте масло и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки.
2. Переложите их в миску.
3. На той же сковороде поджарьте измельченный лук и чеснок, чтобы они стали мягкими и ароматными.
4. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, накройте крышкой и тушите около 10 минут. Посолите и поперчите соус по вкусу.
5. Верните фрикадельки в сковороду к овощам и оставьте готовиться под крышкой.
6. Тем временем в подсоленной воде отварите спагетти до готовности согласно инструкции на упаковке.
7. Затем добавьте их в сковородку с фрикадельками и соусом, хорошо перемешайте, чтобы паста впитала вкус соуса.
8. Блюдо готово к подаче – горячие спагетти с сочными фрикадельками станут отличным вариантом сытного обеда для всей семьи.
