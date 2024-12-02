Не просто порезать колбасу: как оригинально оформить сырно-мясную тарелку на Новый год
Блюда, подаваемые на праздничный стол, должны выглядеть привлекательно и вызывать аппетит. Вот почему важно уметь красиво их оформлять.
Особенно важно, чтобы рождественские и новогодние столы были украшены празднично. Как красиво и просто нарезать колбасу и оформить сырно-мясную тарелку, в Instagram рассказала фудблогер anny cooking.
Идея №1.
1. В глубокой емкости соединяем измельченные орехи, зерна граната и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешиваем.
2. Любой мягкий сыр нарезаем на небольшие треугольники, в каждый из которых втыкаем соломинку.
3. Обкатываем сыр в смеси и выкладываем на тарелку.
Идея №2.
1.На кусок хамона выкладываем небольшое количество крем-сыра.
2. По желанию можно добавить орехи, зелень, оливки и т.п.
3. Заворачиваем хамон как пельмени и выкладываем на тарелку.
Идея №3.
1. Колбасу нарезаем тоненькими слайсами.
2. Выкладываем каждый кусок на край бокала так, чтобы заходил один на другой.
3. Выкладываем колбасу по всему диаметру бокала и переворачиваем его, образуя розочку.
Посреди любой тарелки с нарезкой будет идеально выглядеть запеченный камамбер с чесноком в сочетании с палочками гриссини.
На OBOZ.UA есть много рецептов домашней колбасы, которую можно использовать для подачи на праздничный стол.