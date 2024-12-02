Блюда, подаваемые на праздничный стол, должны выглядеть привлекательно и вызывать аппетит. Вот почему важно уметь красиво их оформлять.

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Особенно важно, чтобы рождественские и новогодние столы были украшены празднично. Как красиво и просто нарезать колбасу и оформить сырно-мясную тарелку, в Instagram рассказала фудблогер anny cooking.

Идея №1.

1. В глубокой емкости соединяем измельченные орехи, зерна граната и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешиваем.

2. Любой мягкий сыр нарезаем на небольшие треугольники, в каждый из которых втыкаем соломинку.

3. Обкатываем сыр в смеси и выкладываем на тарелку.

Идея №2.

1.На кусок хамона выкладываем небольшое количество крем-сыра.

2. По желанию можно добавить орехи, зелень, оливки и т.п.

3. Заворачиваем хамон как пельмени и выкладываем на тарелку.

Идея №3.

1. Колбасу нарезаем тоненькими слайсами.

2. Выкладываем каждый кусок на край бокала так, чтобы заходил один на другой.

3. Выкладываем колбасу по всему диаметру бокала и переворачиваем его, образуя розочку.

Посреди любой тарелки с нарезкой будет идеально выглядеть запеченный камамбер с чесноком в сочетании с палочками гриссини.

На OBOZ.UA есть много рецептов домашней колбасы, которую можно использовать для подачи на праздничный стол.