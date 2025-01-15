Не просто пресная каша: как вкусно приготовить булгур на обед
Булгур – очень бюджетная и универсальная крупа. К тому же, вкусная. Продукт отлично подойдет для сытного обеда. Вам понадобится всего несколько овощей и специй.
Идея приготовления вкусного булгура с овощами на обед опубликована на странице диетолога Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Крупа точно не будет сухой.
Ингредиенты:
- булгур – 500 г
- лук – 1 большая шт.
- болгарский перец – 2 шт. (можно свежий или замороженный)
- помидоры – 2 шт. (свежие, стерилизованные или замороженные)
- томатная паста – 2 ст.л.
- масло – 3–4 ст.л.
- соль – 2 ч.л.
- зира или тмин – 2 ч.л.
- барбарис – горстка Бульон (овощной или куриный) – 1 л (можно заменить бульонным кубиком или приправой "10 овощей")
- зелень (петрушка, укроп) – для подачи
Способ приготовления:
1. Промойте булгур под холодной водой и стечь лишней жидкости.
2. Нарежьте лук кубиками.
3. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками или кубиками.
4. Помидоры нарежьте небольшими кусочками.
5. При использовании замороженных или стерилизованных помидоров предварительно слейте лишнюю жидкость.
6. В большой сковороде или котле разогрейте растительное масло.
7. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне до прозрачности.
8. Добавьте болгарский перец и продолжайте жарить еще 3–5 минут.
9. Добавьте нарезанные помидоры, перемешайте и тушите 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
10. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и тушите еще 2 минуты.
11. Высыпьте булгур в сковороду с овощами.
12. Перемешайте, чтобы крупа равномерно покрылась овощной смесью.
13. Добавьте соль, зрение (или тмин) и барбарис.
14. Добавьте в сковороду бульон, доведите до кипения.
15. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20–25 минут, пока булгур впитает всю жидкость. Периодически проверяйте, чтобы не подгорело.
16. Переложите булгур с овощами в жаропрочную форму. Залейте бульоном, накройте крышкой или фольгой. Запекайте при температуре 180°C в течение 30-40 минут.
17. Оставьте готовое блюдо на 5–10 минут под крышкой. Перед подачей украсьте нарезанной зеленью.
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