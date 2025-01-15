Булгур – очень бюджетная и универсальная крупа. К тому же, вкусная. Продукт отлично подойдет для сытного обеда. Вам понадобится всего несколько овощей и специй.

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Идея приготовления вкусного булгура с овощами на обед опубликована на странице диетолога Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Крупа точно не будет сухой.

Ингредиенты:

булгур – 500 г

лук – 1 большая шт.

болгарский перец – 2 шт. (можно свежий или замороженный)

помидоры – 2 шт. (свежие, стерилизованные или замороженные)

томатная паста – 2 ст.л.

масло – 3–4 ст.л.

соль – 2 ч.л.

зира или тмин – 2 ч.л.

барбарис – горстка Бульон (овощной или куриный) – 1 л (можно заменить бульонным кубиком или приправой "10 овощей")

зелень (петрушка, укроп) – для подачи

Способ приготовления:

1. Промойте булгур под холодной водой и стечь лишней жидкости.

2. Нарежьте лук кубиками.

3. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками или кубиками.

4. Помидоры нарежьте небольшими кусочками.

5. При использовании замороженных или стерилизованных помидоров предварительно слейте лишнюю жидкость.

6. В большой сковороде или котле разогрейте растительное масло.

7. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне до прозрачности.

8. Добавьте болгарский перец и продолжайте жарить еще 3–5 минут.

9. Добавьте нарезанные помидоры, перемешайте и тушите 5 минут, пока овощи не станут мягкими.

10. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и тушите еще 2 минуты.

11. Высыпьте булгур в сковороду с овощами.

12. Перемешайте, чтобы крупа равномерно покрылась овощной смесью.

13. Добавьте соль, зрение (или тмин) и барбарис.

14. Добавьте в сковороду бульон, доведите до кипения.

15. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20–25 минут, пока булгур впитает всю жидкость. Периодически проверяйте, чтобы не подгорело.

16. Переложите булгур с овощами в жаропрочную форму. Залейте бульоном, накройте крышкой или фольгой. Запекайте при температуре 180°C в течение 30-40 минут.

17. Оставьте готовое блюдо на 5–10 минут под крышкой. Перед подачей украсьте нарезанной зеленью.

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