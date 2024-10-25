Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны
Макароны можно просто отварить и заправить маслом. Но гораздо лучше будет приготовить их по следующей технологии. Вам понадобится консервированный тунец, а также оливки. Все эти компоненты прекрасно смешиваются между собой.
Идея приготовления макарон с тунцом опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Выходит полноценное ресторанное блюдо из доступных продуктов.
Ингредиенты:
- любимые макароны – 320 г
- тунец в масле – 250 г
- ароматные оливки – 100 г
- половинка лимона
- цедра одного лимона
- свежий чабрец и орегано (альтернатива – сухой)
- щепотка черного перца
- оливковое масло – 2 ст.л.
- сельдерей – 1 стебель
Способ приготовления:
1. Отварить макароны до состояния полуготовности в подсоленной воде.
2. Слить воду, но немного оставить.
3. С помощью блендера взбить большую часть тунца вместе с оливковым маслом, лимонным соком и несколькими ложками воды от варки.
4. Смешать макароны с нежным кремом, добавить оливки, остатки тунца (сельдерей, если он вам нравится), специи, лимонную цедру и щепотку черного перца.
5. Все тщательно перемешать.
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