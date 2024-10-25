Макароны можно просто отварить и заправить маслом. Но гораздо лучше будет приготовить их по следующей технологии. Вам понадобится консервированный тунец, а также оливки. Все эти компоненты прекрасно смешиваются между собой.

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Идея приготовления макарон с тунцом опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Выходит полноценное ресторанное блюдо из доступных продуктов.

Ингредиенты:

любимые макароны – 320 г

тунец в масле – 250 г

ароматные оливки – 100 г

половинка лимона

цедра одного лимона

свежий чабрец и орегано (альтернатива – сухой)

щепотка черного перца

оливковое масло – 2 ст.л.

сельдерей – 1 стебель

Способ приготовления:

1. Отварить макароны до состояния полуготовности в подсоленной воде.

2. Слить воду, но немного оставить.

3. С помощью блендера взбить большую часть тунца вместе с оливковым маслом, лимонным соком и несколькими ложками воды от варки.

4. Смешать макароны с нежным кремом, добавить оливки, остатки тунца (сельдерей, если он вам нравится), специи, лимонную цедру и щепотку черного перца.

5. Все тщательно перемешать.

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