Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
36
Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

Макароны можно просто отварить и заправить маслом. Но гораздо лучше будет приготовить их по следующей технологии. Вам понадобится консервированный тунец, а также оливки. Все эти компоненты прекрасно смешиваются между собой.

Видео дня

Идея приготовления макарон с тунцом опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Выходит полноценное ресторанное блюдо из доступных продуктов.

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

Ингредиенты:

  • любимые макароны – 320 г
  • тунец в масле – 250 г
  • ароматные оливки – 100 г
  • половинка лимона
  • цедра одного лимона
  • свежий чабрец и орегано (альтернатива – сухой)
  • щепотка черного перца
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • сельдерей – 1 стебель

Способ приготовления:

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

1. Отварить макароны до состояния полуготовности в подсоленной воде.

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

2. Слить воду, но немного оставить.

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

3. С помощью блендера взбить большую часть тунца вместе с оливковым маслом, лимонным соком и несколькими ложками воды от варки.

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

4. Смешать макароны с нежным кремом, добавить оливки, остатки тунца (сельдерей, если он вам нравится), специи, лимонную цедру и щепотку черного перца.

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

5. Все тщательно перемешать.

Не просто с маслом: как оригинально и вкусно приготовить макароны

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты