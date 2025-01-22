Довольно часто гречка, готовившаяся в качестве гарнира, остается недоеденной. Но на следующий день ее вкус уже не будет стол удачным, поэтому стоит задуматься над использованием уже готовой гречки для приготовления другого блюда.

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Фудблогер Мирослава Пекарюк точно знает, что приготовить из вчерашней гречки. В Instagram она рассказала рецепт вкусных блинчиков с мясной начинкой.

Ингредиенты для блинов

Яйца – 4 шт

Сливочное масло растопленное – 60 гр

Молоко – 300 мл

Вода теплая – 300 мл

Сахар – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Фарш – 600 гр

Лук – 1 шт

Морковь – ½ шт

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода – 50 мл

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты для блинов, чтобы не было комочков и оставляем на 10 минут.

2. Выпекаем блины с обеих сторон до готовности.

3. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.

4. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

5. Добавляем фарш, соль, перец и 2 ст.л. томатной пасты и воды. Тушим до готовности.

6. К начинке добавляем гречку и тщательно перемешиваем.

7. Блинчик разрезаем на 4 части и на каждую выкладываем начинку.

8. Заворачиваем мини-блинчик и подаем к столу.

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