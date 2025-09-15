Не только котлеты: как приготовить сытный пирог с фаршем для ужина
Вместо того, чтобы готовить из фарша жирные котлеты, можно сделать сытный пирог. Такое блюдо прекрасно подойдет для ужина, Главное – сделать однородное и в меру густое тесто.
Идея приготовления сытного пирога с фаршем на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- теплый кефир – 400 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 250 г (+-20 г)
- соль – 0,5 ч.л.
- сода 0,5 ч.л.
- растительное масло 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- соус томатный – 2 ст.л.
- соль, перец, паприка, хмели-сунели
- растительное масло
Для посыпки:
- кунжут
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить лук до мягкости.
2. Добавить фарш, жарить минут 10.
3. Влить соус, всыпать соль и специи. Готовить до испарения жидкости.
4. Для теста взбить яйца с солью. Влить теплый кефир и растительное масло.
5. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать (количество муки может отличаться в зависимости от качества, но тесто должно получиться как жидкая сметана).
6. Добавить соду, перемешать и отставить на 10 минут.
7. Вылить больше половины теста в форму, застеленную силиконизированным пергаментом. Далее выложить начинку и сверху вылить оставшееся тесто.
8. Посыпать кунжутом.
9. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
