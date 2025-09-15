Вместо того, чтобы готовить из фарша жирные котлеты, можно сделать сытный пирог. Такое блюдо прекрасно подойдет для ужина, Главное – сделать однородное и в меру густое тесто.

Идея приготовления сытного пирога с фаршем на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты для теста:

теплый кефир – 400 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 250 г (+-20 г)

соль – 0,5 ч.л.

сода 0,5 ч.л.

растительное масло 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

соус томатный – 2 ст.л.

соль, перец, паприка, хмели-сунели

растительное масло

Для посыпки:

кунжут

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить лук до мягкости.

2. Добавить фарш, жарить минут 10.

3. Влить соус, всыпать соль и специи. Готовить до испарения жидкости.

4. Для теста взбить яйца с солью. Влить теплый кефир и растительное масло.

5. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать (количество муки может отличаться в зависимости от качества, но тесто должно получиться как жидкая сметана).

6. Добавить соду, перемешать и отставить на 10 минут.

7. Вылить больше половины теста в форму, застеленную силиконизированным пергаментом. Далее выложить начинку и сверху вылить оставшееся тесто.

8. Посыпать кунжутом.

9. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

