Кабачки подходят для приготовления не только легких закусок, но и сытного ужина. Из такого овоща можно сделать даже голубцы. Для этого измельчите мясо на фарш, а также пожарите морковь с луком.

Идея приготовления сытных кабачковых голубцов на ужин опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты (на 1 порцию):

куриное бедро – 200 г

сало – 20-30 г

отварной рис – 2-3 ст.л.

лук – 0,5 шт.

морковь – 0,5 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец, хмели-сунели – по вкусу

кабачки – 2 шт. (тонко нарезать слайсами, подсолить)

томатная паста – 1 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

вода – 100 мл.

чеснок, специи, соль, перец

Способ приготовления:

1. Пожарить морковь с луком.

2. Смешать с фаршем, рисом, специями.

3. Завернуть в слайсы из кабачка фарш.

4. Выложить в форму, залить соусом.

5. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов под фольгой.

6. Подавать со сметанкой, зеленью или тертым пармезаном.

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