Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
603
Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

Кабачки подходят для приготовления не только легких закусок, но и сытного ужина. Из такого овоща можно сделать даже голубцы. Для этого измельчите мясо на фарш, а также пожарите морковь с луком.

Идея приготовления сытных кабачковых голубцов на ужин опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. Получится очень вкусно.

Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • куриное бедро – 200 г
  • сало – 20-30 г
  • отварной рис – 2-3 ст.л.
  • лук – 0,5 шт.
  • морковь – 0,5 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль, перец, хмели-сунели – по вкусу
  • кабачки – 2 шт. (тонко нарезать слайсами, подсолить)
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • сметана – 1 ст.л.
  • вода – 100 мл.
  • чеснок, специи, соль, перец

Способ приготовления:

Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

1. Пожарить морковь с луком.

2. Смешать с фаршем, рисом, специями.

Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

3. Завернуть в слайсы из кабачка фарш.

4. Выложить в форму, залить соусом.

Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

5. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов под фольгой.

6. Подавать со сметанкой, зеленью или тертым пармезаном.

Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина

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