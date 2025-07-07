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Не только легкие закуски: как приготовить голубцы из кабачка для сытного ужина
Кабачки подходят для приготовления не только легких закусок, но и сытного ужина. Из такого овоща можно сделать даже голубцы. Для этого измельчите мясо на фарш, а также пожарите морковь с луком.
Идея приготовления сытных кабачковых голубцов на ужин опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- куриное бедро – 200 г
- сало – 20-30 г
- отварной рис – 2-3 ст.л.
- лук – 0,5 шт.
- морковь – 0,5 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, перец, хмели-сунели – по вкусу
- кабачки – 2 шт. (тонко нарезать слайсами, подсолить)
- томатная паста – 1 ст.л.
- сметана – 1 ст.л.
- вода – 100 мл.
- чеснок, специи, соль, перец
Способ приготовления:
1. Пожарить морковь с луком.
2. Смешать с фаршем, рисом, специями.
3. Завернуть в слайсы из кабачка фарш.
4. Выложить в форму, залить соусом.
5. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов под фольгой.
6. Подавать со сметанкой, зеленью или тертым пармезаном.
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