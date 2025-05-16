Если у вас есть только кефир – не спешите готовить из него обычные оладьи. Из такого продукта можно сделать даже тонкие блины. Нужно лишь правильно соединить все компоненты для теста.

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Идея приготовления тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with meь at home в Instagram. Можно подавать и со сладкими, и с солеными начинками.

Ингредиенты:

кефир – 1 л

сода – 1/2 ч.л.

яйца – 3 шт,

соль – 1/2 ч.л.

масло – 80 мл.

мука – 250 г.

Способ приготовления:

1. Кефир перемешать с содой.

2. Добавить яйца, соль, масло.

2. Хорошо вымешать венчиком.

4. Порциями просеять муку, хорошо вымешивая за каждым разом, чтобы не было комочков.

5. Дать тесту постоять 20 минут при комнатной температуре. Выпекать с двух сторон до зарумянивания на предварительно разогретой сковороде.

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