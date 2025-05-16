Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

Если у вас есть только кефир – не спешите готовить из него обычные оладьи. Из такого продукта можно сделать даже тонкие блины. Нужно лишь правильно соединить все компоненты для теста.

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Идея приготовления тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with meь at home в Instagram. Можно подавать и со сладкими, и с солеными начинками.

Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

Ингредиенты:

  • кефир – 1 л
  • сода – 1/2 ч.л.
  • яйца – 3 шт,
  • соль – 1/2 ч.л.
  • масло – 80 мл.
  • мука – 250 г.

Способ приготовления:

Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

1. Кефир перемешать с содой.

2. Добавить яйца, соль, масло.

Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

2. Хорошо вымешать венчиком.

4. Порциями просеять муку, хорошо вымешивая за каждым разом, чтобы не было комочков.

Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

5. Дать тесту постоять 20 минут при комнатной температуре. Выпекать с двух сторон до зарумянивания на предварительно разогретой сковороде.

Не только на сладком молоке: как приготовить нежные тонкие блины на кефире

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