Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

Молодую морковь чаще всего используют для приготовления супов и рагу. Но такой овощ идеально подходит для изысканной и пикантной закуски. Ее можно есть в самостоятельном виде или использовать как дополнение к различным блюдам.

Идея приготовления изысканной закуски из молодой моркови опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

Ингридиенты:

  • молодая морковь – 500 г
  • творог – 120 г
  • греческий йогурт – 70 г
  • соль и сушеный базилик – по вкусу
  • мед – по вкусу
  • пармезан – 2 ст.л.
  • соль
  • соус песто – 2 ч.л.
  • масло ГХИ

Способ приготовления:

Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

1. Молодую морковь разрезать пополам.

2. Добавить масло ГХИ, мед и немного соли.

Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

3. Запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов до мягкости и легкой румяности.

Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

4. Смешать крем-сыр с греческим йогуртом.

Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

5. Добавляем соль и тщательно перемешиваем.

6 На тарелку выложить подушку, затем морковь, сервировать соусом песто и пармезаном.

Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови

7. Подавать в теплом или охлажденном виде.

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