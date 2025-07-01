Не только суп и рагу: как приготовить изысканную закуску из молодой моркови
Молодую морковь чаще всего используют для приготовления супов и рагу. Но такой овощ идеально подходит для изысканной и пикантной закуски. Ее можно есть в самостоятельном виде или использовать как дополнение к различным блюдам.
Идея приготовления изысканной закуски из молодой моркови опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингридиенты:
- молодая морковь – 500 г
- творог – 120 г
- греческий йогурт – 70 г
- соль и сушеный базилик – по вкусу
- мед – по вкусу
- пармезан – 2 ст.л.
- соль
- соус песто – 2 ч.л.
- масло ГХИ
Способ приготовления:
1. Молодую морковь разрезать пополам.
2. Добавить масло ГХИ, мед и немного соли.
3. Запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов до мягкости и легкой румяности.
4. Смешать крем-сыр с греческим йогуртом.
5. Добавляем соль и тщательно перемешиваем.
6 На тарелку выложить подушку, затем морковь, сервировать соусом песто и пармезаном.
7. Подавать в теплом или охлажденном виде.
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