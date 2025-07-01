Молодую морковь чаще всего используют для приготовления супов и рагу. Но такой овощ идеально подходит для изысканной и пикантной закуски. Ее можно есть в самостоятельном виде или использовать как дополнение к различным блюдам.

Идея приготовления изысканной закуски из молодой моркови опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингридиенты:

молодая морковь – 500 г

творог – 120 г

греческий йогурт – 70 г

соль и сушеный базилик – по вкусу

мед – по вкусу

пармезан – 2 ст.л.

соль

соус песто – 2 ч.л.

масло ГХИ

Способ приготовления:

1. Молодую морковь разрезать пополам.

2. Добавить масло ГХИ, мед и немного соли.

3. Запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов до мягкости и легкой румяности.

4. Смешать крем-сыр с греческим йогуртом.

5. Добавляем соль и тщательно перемешиваем.

6 На тарелку выложить подушку, затем морковь, сервировать соусом песто и пармезаном.

7. Подавать в теплом или охлажденном виде.

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