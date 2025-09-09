Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

Цветная капуста – универсальный продукт, который часто обжаривают в кляре, варят и даже консервируют. Также из такого овоща можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Она идеально подходит для обеда и, к тому же, вы очень быстро сможете сделать такое блюдо.

Видео дня

Идея приготовления запеканки из цветной капусты на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 кочан или 2 маленьких
  • куриное филе – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана/греческий йогурт или сливки – 200 мл.
  • сыр твердый – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок к курице
  • соль, перец, травы к заливке

Способ приготовления:

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

1. Цветную капусту разделить, проварить 5 минут.

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

2. Цубулю обжарить на растительном масле, куриное филе нарезать и обжарить с луком.

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

3. Яйца взбить со сметаной/ греческим йогуртом или сливками добавить специи и тертый сыр.

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

4. В форму выложить капусту, курицу, залить смесью.

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

5. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут до румяной корочки.

Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты