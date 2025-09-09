Цветная капуста – универсальный продукт, который часто обжаривают в кляре, варят и даже консервируют. Также из такого овоща можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Она идеально подходит для обеда и, к тому же, вы очень быстро сможете сделать такое блюдо.

Идея приготовления запеканки из цветной капусты на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 кочан или 2 маленьких

куриное филе – 300 г

яйца – 3 шт.

сметана/греческий йогурт или сливки – 200 мл.

сыр твердый – 100 г

лук – 1 шт.

соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок к курице

соль, перец, травы к заливке

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделить, проварить 5 минут.

2. Цубулю обжарить на растительном масле, куриное филе нарезать и обжарить с луком.

3. Яйца взбить со сметаной/ греческим йогуртом или сливками добавить специи и тертый сыр.

4. В форму выложить капусту, курицу, залить смесью.

5. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут до румяной корочки.

