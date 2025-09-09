Не только вкусно, но и очень полезно: как приготовить питательную запеканку из цветной капусты на обед
Цветная капуста – универсальный продукт, который часто обжаривают в кляре, варят и даже консервируют. Также из такого овоща можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Она идеально подходит для обеда и, к тому же, вы очень быстро сможете сделать такое блюдо.
Идея приготовления запеканки из цветной капусты на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 кочан или 2 маленьких
- куриное филе – 300 г
- яйца – 3 шт.
- сметана/греческий йогурт или сливки – 200 мл.
- сыр твердый – 100 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок к курице
- соль, перец, травы к заливке
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разделить, проварить 5 минут.
2. Цубулю обжарить на растительном масле, куриное филе нарезать и обжарить с луком.
3. Яйца взбить со сметаной/ греческим йогуртом или сливками добавить специи и тертый сыр.
4. В форму выложить капусту, курицу, залить смесью.
5. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут до румяной корочки.
