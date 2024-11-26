В каждой стране есть свои собственные принципы еды, которые ее жители считают наиболее правильными. Но на самом деле так происходит только потому, что люди привыкли именно к ним. Посетив другую страну, каждое блюдо и традиции употребления могут казаться странными.

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Так, например, в бывшем СССР также были определенные правила, которые из-за отсутствия информации из открытых источников считались правильными. Теперь все эти правила можно назвать самыми обычными выдумками. FoodOboz представляет вашему вниманию топ-7 мифов о еде, которые существуют во времена Советского союза.

Подсчет калорий

"Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека", – говорится в издании "Книга о вкусной и здоровой пище" от 1939 года. В то время хозяевами на кухне считались не повара, а врачи. Именно они рассчитывали калорийность блюд, а также содержание белков, жиров и углеводов.

Проводилось большое количество исследований, по результатам которых составлялся рацион для отдельных категорий населения в зависимости от вида их деятельности. Самое интересное, что акцент всегда делался на повышении калорийности. Именно поэтому в столовых всегда подавалась сметана в стаканах, а мясо рекомендовано было употреблять почти трижды в день. Также интересен тот факт, что на вкус пищи никто не обращал особого внимания. Главное было наесться вволю.

Все с хлебом

Нет ничего удивительного в том, что в Советском союзе с хлебом ели практически все, даже макароны. Этот миф следует из предыдущего, ведь именно благодаря мучным изделиям "добивали" то количество калорий, которого якобы не хватало человеку.

"Хлеб и каша – еда наша". Эту поговорку раньше знал каждый гражданин СССР. В самом деле, даже каши люди ели вместе с хлебом, набивая собственные желудки дополнительными калориями. Пожалуй, нигде в мире нет такого культа каш, как когда-то был на территории СССР.

Острые блюда – опасны

В настоящее время на территории Украины пресная пища считается полезной, в то время как острую не рекомендуют употреблять даже здоровым людям. Этот миф является наследием известного диетолога Мануила Певзнера, работавшего в 30-е годы.

По его мнению, добавление специй к блюдам для остроты является следствием "капризных вкусаов буржуазного потребителя, который придавая блюдам оригинальный вкус, злоупотребляет всевозможными пряностями, приправами". На самом деле, ученые СССР просто не знали о пользе для организма от употребления специй, поэтому решили внести их в список неполезных продуктов.

Три блюда на обед

Первый, второе и компот – фраза, хорошо знакомая всем людям, которые застали Советские времена. Считалось, что полноценный обед обязательно должен содержать первое блюдо, основное, а также компот или чай. Этот миф произошел от разработки рационального питания, в котором советские специалисты ориентировались на дореволюционное питание горожан.

В столовых обязательно подавали суп, приготовленный на мясном. Именно в этом блюде меньше всего чувствовался привкус испорченного мяса, которым чаще всего кормили людей. Вторым блюдом могла быть рыба или отварное мясо, которое служило основой для приготовления супа. Кстати, считалось, что употребление трех блюд на обед является признаком довольства в семье.

Начинать нужно с закусок

Кабачковая икра, селедка с горчицей, фаршированные яйца с майонезом или бутерброды всегда подавались на стол первыми. Именно под эти блюда наливались первые рюмки водки, которые, собственно, и закусывали тем, что было на столе.

В то время даже считалось полезным выпить "50 грамм для аппетита". Но потом ситуация изменилась и алкоголь убрали из традиционного рациона питания. А вот закуска, которая подается первой на стол, почему-то осталась до сих пор.

Без первого блюда можно испортить желудок

Люди, жившие во времена СССР считали первые блюда чуть ли не панацеей. Даже при первых проявлениях простуды у детей хозяйки старались приготовить наваристый куриный бульон. Медики объясняли пользу супа тем, что он защищает желудочно-кишечный тракт.

Интересно, что позиции медиков по этому утверждению расходятся до сих пор. Одни считают, что вываренные овощи, кости и другие составляющие первого блюда не несут в себе никакой пользы. В то время как другие утверждают, что большинство полезных свойств этих продуктов исчезают во время долгой термической обработки.

Кисель или компот – лучший десерт

Три блюда на обед звучит, конечно, по-богатому. Но ведь в советские времена не было возможности готовить полноценный десерт в качестве третьего блюда. Поэтому получалось очень интересно: сок считался напитком, в то время как кисель или компот (жидкость с вываренными в ней сухофруктами и большим количеством сахара) – десертом.

Иногда в качестве десерта подавали мороженое. Впоследствии оно приобрело большую популярность и начало производиться в промышленных масштабах. Тогда люди ели его чтобы охладиться в жару и просто в качетсве лакомства. А вот третьим блюдом для обеда остались компот и кисель.

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