Не винегрет и даже не "Шуба": вкусный салат из свекла и сельди на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
762
Не винегрет и даже не 'Шуба': вкусный салат из свекла и сельди на каждый день

Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. К тому же, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, луком, бобовыми, вареными яйцами. 

Видео дня
Салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и сельдью.

Ингредиенты:

  • свекла отварная 3 шт
  • яйца отварные 4 шт
  • маринованные огурец 4-5 шт
  • слабосоленый оселедец 150 г
  • сметана 1 ст.л
  • майонез 1 ст.л
  • зеленый лук, зелень
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите. 

Тертая свекла

2. Яйца, сельдь и огурцы нарежьте кубиком. Лук измельчите.

Чем заправить салат

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат майонезом, добавьте специи, перемешайте и подавайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощисалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты