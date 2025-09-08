Видео дня
Не винегрет и даже не "Шуба": вкусный салат из свекла и сельди на каждый день
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. К тому же, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, луком, бобовыми, вареными яйцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и сельдью.
Ингредиенты:
- свекла отварная 3 шт
- яйца отварные 4 шт
- маринованные огурец 4-5 шт
- слабосоленый оселедец 150 г
- сметана 1 ст.л
- майонез 1 ст.л
- зеленый лук, зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите.
2. Яйца, сельдь и огурцы нарежьте кубиком. Лук измельчите.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат майонезом, добавьте специи, перемешайте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: