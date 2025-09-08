Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. К тому же, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, луком, бобовыми, вареными яйцами.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и сельдью.

Ингредиенты:

свекла отварная 3 шт

яйца отварные 4 шт

маринованные огурец 4-5 шт

слабосоленый оселедец 150 г

сметана 1 ст.л

майонез 1 ст.л

зеленый лук, зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите.

2. Яйца, сельдь и огурцы нарежьте кубиком. Лук измельчите.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат майонезом, добавьте специи, перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: