Не выбрасывайте горькие огурцы: как вернуть овощам хороший вкус за считанные минуты
Идеальный на вид огурец может испортить все блюдо, если окажется горьким. В летний сезон это случается часто, особенно после жары или долгого хранения. Но вместо того, чтобы выбрасывать овощи, лучше воспользоваться простым методом, который позволяет быстро убрать горечь. Этот способ подходит и для салатов, и перед консервацией. С ним можно спасти даже те плоды, которые на первый взгляд кажутся безнадежными.
Редакция FoodOboz расскажет, что можно сделать с горькими огурцами. Метод максимально простой.
Почему огурцы бывают горькими
Горький привкус в огурцах появляется не из-за порчи. Это естественная реакция растения на стресс: жару, недостаток воды, резкие перепады температур. Ответственное за это вещество – кукурбитацин, которое чаще всего концентрируется возле хвостика, сразу под кожурой.
Такие плоды можно смело использовать, если знать один проверенный кулинарный трюк.
Вот что нужно сделать:
1. Промойте огурец. Холодная вода смоет пыль и подготовит плод к обработке.
2. Срежьте кончик. Отрежьте примерно 1 см со стороны, где находился хвостик – именно там скапливается горечь.
3. Используйте срез для натирания. Начните круговыми движениями тереть срезанным кончиком место среза на огурце. Очень быстро появится беловатая пена.
4. Продолжайте тереть. В течение 20-30 секунд продолжайте натирать, пока пена не перестанет появляться – это признак, что основная часть горечи уже удалена.
5. Промокните и еще раз промойте. Протрите огурец бумажным полотенцем и снова обмойте холодной водой. После этого овощ будет иметь приятный вкус без намека на горечь.
Чтобы уменьшить риск приобрести горький плод, обратите внимание на несколько деталей:
- Цвет должен быть равномерным, насыщенно-зеленым, без желтизны.
- Поверхность – упругая, без сморщивания, с характерной бугристостью.
- Огурец должен быть твердым на ощупь, без мягкости на концах.
- Кончики не должны быть сухими или сморщенными.
- Также важно правильно хранить овощи: не мойте огурцы сразу после покупки, а кладите их в холодильник в сухом виде – так они дольше останутся свежими.
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