Большинство хозяек уже сейчас задумываются о списке блюд, которые будут готовить к новогоднему столу. Эти блюда должны отличаться от ежедневных не только внешним видом, но и вкусом, чтобы создать по-настоящему праздничную атмосферу. Наибольшей популярностью в этот период года пользуется разнообразная выпечка.

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Джозеф Кларк, известный эксперт по садоводству и основатель JoesGarden, рассказал на своей странице в Instagram гениальный лафхак. Оказывается, он никогда не выбрасывает кожуру от апельсинов, ведь ее легко превратить в отличное дополнение к выпечке.

По словам Кларка, в зимнее время года цитрусовые приобретают незаурядную популярность. И не только потому, что имеют праздничный вид и аромат, но и потому, что именно зимой они самые вкусные. Эксперт рекомендует приготовить из кожуры апельсинов и даже мандаринов отличную приправу, которая раскроет вкус выпечки совсем по-новому.

Для приготовления этой приправы кожуру апельсина следует полностью обезвоживать. Это можно сделать в кулинарной сушилке или же в обычном духовом шкафу. Далее кожуру следует измельчить до порошкообразного состояния или гранул и хранить в герметично закрытой стеклянной банке подальше от солнечных лучей.

Такую приправу можно использовать в любом виде сладкой выпечки. Кроме того, она также идеально подходит для придания мясу или рыбе уникального вкуса и аромата. А еще апельсиновая приправа выглядит довольно красиво, поэтому может служить отличным декором к любому другому блюду.

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