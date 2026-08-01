Не спешите выливать картофельный отвар после приготовления картофеля. Он станет отличной основой для нежного дрожжевого теста, которое идеально подходит для домашних пирожков. Такое тесто получается мягким, эластичным и очень удобным в работе. Делимся простым рецептом, который легко повторить даже тем, кто нечасто работает с дрожжевым тестом.

Идея пирожков из картофельного отвара опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты:

картофельный отвар – 500 мл.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сухие быстродействующие дрожжи – 1 ч.л.

яйцо – 1 шт.

растительное масло – 70 мл.

пшеничная мука – примерно 800 г

Способ приготовления:

1. Нагрейте картофельный отвар до теплого состояния. Добавьте соль, сахар, яйцо и сухие дрожжи, после чего хорошо перемешайте.

2. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто ложкой или лопаткой. Когда масса станет гуще, влейте растительное масло и продолжайте вымешивать до получения гладкого и эластичного теста.

3. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме.

4. После подъема обмяйте тесто, разделите его на одинаковые кусочки и сформируйте пирожки с любой начинкой по своему вкусу.

5. Готовые пирожки обжарьте на сковороде до золотистой корочки или запеките в духовке до румяности. Пирожки получаются очень мягкими, пышными и долго не черствеют.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: