Не выливайте воду, в которой варился картофель: как приготовить из нее тесто для пирожков
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Не спешите выливать картофельный отвар после приготовления картофеля. Он станет отличной основой для нежного дрожжевого теста, которое идеально подходит для домашних пирожков. Такое тесто получается мягким, эластичным и очень удобным в работе. Делимся простым рецептом, который легко повторить даже тем, кто нечасто работает с дрожжевым тестом.
Идея пирожков из картофельного отвара опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофельный отвар – 500 мл.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- сухие быстродействующие дрожжи – 1 ч.л.
- яйцо – 1 шт.
- растительное масло – 70 мл.
- пшеничная мука – примерно 800 г
Способ приготовления:
1. Нагрейте картофельный отвар до теплого состояния. Добавьте соль, сахар, яйцо и сухие дрожжи, после чего хорошо перемешайте.
2. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто ложкой или лопаткой. Когда масса станет гуще, влейте растительное масло и продолжайте вымешивать до получения гладкого и эластичного теста.
3. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме.
4. После подъема обмяйте тесто, разделите его на одинаковые кусочки и сформируйте пирожки с любой начинкой по своему вкусу.
5. Готовые пирожки обжарьте на сковороде до золотистой корочки или запеките в духовке до румяности. Пирожки получаются очень мягкими, пышными и долго не черствеют.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: