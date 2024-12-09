Твердый сыр – закуска, без которой очень не обходится ни одно застолье. Стоит отметить, что его можно еще добавлять в салаты, делать красивые и легкие закуски, а также намазки. Еще его можно даже приготовить самостоятельно из молока в домашних условиях.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно хранить нарезанный твердый сыр, чтобы он не обветрился.

Нарезанный твердый сыр

Идеальным вариантом, который сбережет от высыхания и плесени, станет двойная упаковка: сначала сыр заворачиваем в пергамент, либо в пищевую пленку, после помещаем его в пластмассовый, стеклянный или керамический контейнер с крышкой. Этот способ также убережет сыр от впитывания запахов других продуктов.

Еще кулинары советуют положить небольшой кубик сахара внутрь контейнера, именно он впитает лишнюю влагу. Но, даже такой сыр нужно использовать быстро, чтобы он не испортился.

Тертый сыр

Нужно смешать тертый сыр с небольшим количеством кукурузного крахмала или муки, чтобы крошки не слипались между собой, выложить сыр в зип-пакет и хранить нужно в морозилке, но не дольше 6 месяцев!

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