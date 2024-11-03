Одним из самых популярных десертов осени считается "Медовик". Это очень вкусный торт, который все обожают с раннего детства. Осенью в его состав можно добавлять орехи и другие ингредиенты, благодаря чему аромат от его приготовления становится просто невероятным и добавляет уют дома.

Видео дня

Как приготовить торт "Медовик" так, чтобы десерт приобрел новый вкус и точно понравился всем, в Instagram рассказала блогер Ирина Парфенова. Она решила добавить к нему цукаты разнообразные пряности, которые превратят блюдо в настоящий осенний шедевр.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 гр

Мед – 100 гр

Соль – щепотка

Масло растительное – 2 ст.л.

Кефир или йогурт – 200 мл

Смесь пряностей – 1 ч.л.

Мука – 300-350 гр

Сода – 1 ч.л.

Цукаты апельсина или цедра – 1 ст.л.

Орехи – 40-50 гр

Замороженные вишни – ½ ст.

Крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Взбить миксером или венчиком яйца с сахаром, солью.

2. Добавить масло и мед. Перемешать.

3. Добавить смесь муки, соды и пряностей.

4. Добавить цукаты и орехи.

5. Вылить тесто в смазанную растительным маслом форму, выложить вишни с крахмалом.

6. Выпекать 20-25 минут при 170-175 градусах.

7. Когда медовик поднимется, накрыть сверху пергаментом или фольгой, снизить температуру до 160 градусов и довести выпечку до готовности еще 10-15 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты с медом: