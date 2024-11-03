Необычный торт "Медовик": что добавить для нового вкуса
Одним из самых популярных десертов осени считается "Медовик". Это очень вкусный торт, который все обожают с раннего детства. Осенью в его состав можно добавлять орехи и другие ингредиенты, благодаря чему аромат от его приготовления становится просто невероятным и добавляет уют дома.
Как приготовить торт "Медовик" так, чтобы десерт приобрел новый вкус и точно понравился всем, в Instagram рассказала блогер Ирина Парфенова. Она решила добавить к нему цукаты разнообразные пряности, которые превратят блюдо в настоящий осенний шедевр.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 100 гр
- Мед – 100 гр
- Соль – щепотка
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Кефир или йогурт – 200 мл
- Смесь пряностей – 1 ч.л.
- Мука – 300-350 гр
- Сода – 1 ч.л.
- Цукаты апельсина или цедра – 1 ст.л.
- Орехи – 40-50 гр
- Замороженные вишни – ½ ст.
- Крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Взбить миксером или венчиком яйца с сахаром, солью.
2. Добавить масло и мед. Перемешать.
3. Добавить смесь муки, соды и пряностей.
4. Добавить цукаты и орехи.
5. Вылить тесто в смазанную растительным маслом форму, выложить вишни с крахмалом.
6. Выпекать 20-25 минут при 170-175 градусах.
7. Когда медовик поднимется, накрыть сверху пергаментом или фольгой, снизить температуру до 160 градусов и довести выпечку до готовности еще 10-15 минут.
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